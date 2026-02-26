JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Sie seien mit Ausnahme des Free Cashflow und des Auftragseingangs etwas schwächer als erwartet gewesen, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Mittelwerte der für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Free Cashflow 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridore lägen jeweils zwei Prozent unter den Konsensschätzungen./rob/bek/ag
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 79,45EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
