Hensoldt meldet starke Zahlen – doch ein Detail lässt die Aktie abstürzen

Der Auftragseingang stieg um 62 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro – ein Rekordwert – und hob den Auftragsbestand auf 8,83 Milliarden Euro. CFO Christian Ladurner betonte: "Ein Auftragseingang auf Rekordniveau und ein deutlich gestiegener Auftragsbestand geben uns hohe Planungssicherheit."

Hensoldt hat für das Jahr 2025 solide, aber nicht in allen Punkten ganz überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um knapp zehn Prozent auf 2,46 Milliarden Euro und lag damit leicht unter dem Marktkonsens von 2,50 Milliarden Euro. Trotz des Wachstums reagierten Anleger zunächst zurückhaltend: Die Aktie fällt um über 5 Prozent. Gleichzeitig zeigt der kräftige Auftragsschub, wie stark Hensoldt von der Aufrüstung seiner europäischen Nachbarn und der deutschen "Zeitenwende" profitiert. "Die geopolitische Lage zwingt Europa dazu, seine Verteidigungsfähigkeiten nachhaltig zu stärken", sagte CEO Oliver Doerre. "Deutschland hat hier eine Schlüsselrolle übernommen und war 2025 ein wesentlicher Treiber für unsere Auftragsdynamik."

Auch die Profitabilität entwickelte sich positiv. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um knapp zwölf Prozent auf 452 Millionen Euro zu, die Marge stieg von 18,1 auf 18,4 Prozent und übertraf sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen der Analysten. Für Aktionäre soll die Dividende auf 0,55 Euro je Aktie steigen, fünf Cent mehr als im Vorjahr.

Gleichzeitig zeigen die Zahlen die Grenzen des Wachstums: Engpässe bei elektronischen Komponenten sowie anhaltende Personalengpässe bremsen weiterhin das Tempo, mit dem Hensoldt seine hohen Auftragsbestände in Umsatz umsetzen kann. Für 2026 plant das Unternehmen dennoch einen Umsatz von etwa 2,75 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 18,5 und 19,0 Prozent. Das Book-to-Bill-Verhältnis soll dauerhaft im Bereich von 1,5 bis 2,0 liegen, nach 1,9 im vergangenen Jahr.

Hensoldt bleibt damit ein zentraler Ausrüster der europäischen Verteidigungsindustrie. Seine Sensoren und Elektroniksysteme kommen unter anderem im Eurofighter Typhoon und im Schützenpanzer Puma zum Einsatz – Plattformen, deren Nachfrage angesichts der geopolitischen Lage weiter steigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 77,90EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.





