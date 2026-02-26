Münchener Rück: Gewinn bricht um 12% ein – aber Aktionäre dürfen sich freuen

Trotz dieser Schwäche im letzten Quartal präsentierte das Unternehmen insgesamt solide Ergebnisse für das Gesamtjahr. Münchener Rück konnte 2025 einen Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro erzielen – eine Steigerung von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,69 Milliarden Euro) und übertraf damit das Ziel von 6 Milliarden Euro. Der starke Anstieg des Jahresergebnisses zeigt, dass der Rückversicherer seine Profitabilität in einem schwierigen Marktumfeld aufrechterhalten konnte.

Der Rückgang des US-Dollars hat der Münchener Rück im vierten Quartal 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Der weltweit größte Rückversicherer musste einen Rückgang des Nettogewinns um 12 Prozent auf 945 Millionen Euro hinnehmen, verglichen mit 1,068 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis von 1,03 Milliarden Euro gerechnet.

Im neuen Jahr steht das Unternehmen vor Herausforderungen: Im Schaden- und Unfallgeschäft müssen niedrigere Preise akzeptiert werden. Die Vertragserneuerung mit Erstversicherern brachte einen Rückgang der Preise um 2,5 Prozent.

Als Reaktion auf diese Marktentwicklungen wird das Geschäftsvolumen um fast 7,8 Prozent schrumpfen. Das Unternehmen hatte bewusst darauf verzichtet, Geschäfte zu verlängern oder abzuschließen, die nicht die erhoffte Rentabilität oder die geforderten Bedingungen erfüllten. Dennoch zeigt sich das Management optimistisch und setzt weiterhin auf eine Gewinnsteigerung auf 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2026.

Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass es 5,3 Milliarden Euro an seine Aktionäre zurückgeben will. Das Unternehmen plant ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,25 Milliarden Euro und eine Erhöhung der Dividende für das Jahr 2025 von 20 auf 24 Euro je Aktie. Das Rückkaufprogramm soll am 29. April starten.

Mit den geplanten Ausschüttungen bleibt der Dividenden-Dauerläufer seiner Linie treu, mehr als 80 Prozent der Gewinne bis 2030 an die Aktionäre zurückzugeben – eine Steigerung gegenüber den durchschnittlich 75 Prozent der Jahre 2020 bis 2024. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 4,3 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 540,2EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.





