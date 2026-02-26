RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Industriegütern sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Mark Fielding in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität im Gesamtjahr decke sich mit der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Und der Ausblick für 2026 liege in der Mitte der Spannen auf dem Niveau der Markterwartungen./rob/bek/mis
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 270,8EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
