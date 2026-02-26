RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Industriegütern sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Mark Fielding in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität im Gesamtjahr decke sich mit der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Und der Ausblick für 2026 liege in der Mitte der Spannen auf dem Niveau der Markterwartungen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 270,8EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

