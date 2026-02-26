JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv seien Kernkennziffern vom deutschen Markt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nach den Zahlen nicht viel ändern, prognostiziert der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
