RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Biraj Borkhataria in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege etwa das Nettoergebnis um ein Viertel über dem Konsens./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 19,18EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



