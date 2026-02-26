JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 375EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
