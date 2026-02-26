JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 375EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 € , was einem Rückgang von -13,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer