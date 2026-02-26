Deutsche-Börse-Konkurrent LSE will weiter profitabel wachsen

LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) peilt nach besseren Geschäften im vergangenen Jahr weitere Zuwächse an. So sollen die Einnahmen 2026 bereinigt um die Folgen von Währungsveränderungen um 6,5 bis 7,5 Prozent zulegen, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Die operative Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), soll dabei währungsbereinigt um 0,8 bis 1,0 Prozentpunkte steigen. Der Deutsche-Börse-Konkurrent kündigte zudem weiteren Rückkauf von eigenen Anteilen an. Der LSE-Aktienkurs zog im frühen Handel um über fünf Prozent an.

In diesem Jahr peilt der Konzern den Erwerb eigener Anteile für bis zu 3 Milliarden Pfund (3,4 Mrd Euro) an. 2025 hatte die LSE Aktien für 2,1 Milliarden Pfund am Markt aufgekauft. Aktienrückkäufe werden neben der Dividende als Mittel der Kapitalrückgabe an Anteilseigner eingesetzt. Da das Ergebnis je Aktie durch diesen Schritt rechnerisch steigt, hoffen die Unternehmen auf einen Kursanstieg. Bei der LSE hat dies im vergangenen Jahr allerdings nicht geklappt. Der Wert der LSE-Anteile sank 2025 um rund ein Fünftel.