Deutsche-Börse-Konkurrent LSE will weiter profitabel wachsen
- LSE 2026: Umsatz: +6,5-7,5% währungsbereinigt!
- Aktienrückkauf bis £3 Mrd; Aktie +5% im Handel
- Dividende +15% auf £1,50; Umsatz 2025 +5,5%!!
LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) peilt nach besseren Geschäften im vergangenen Jahr weitere Zuwächse an. So sollen die Einnahmen 2026 bereinigt um die Folgen von Währungsveränderungen um 6,5 bis 7,5 Prozent zulegen, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Die operative Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), soll dabei währungsbereinigt um 0,8 bis 1,0 Prozentpunkte steigen. Der Deutsche-Börse-Konkurrent kündigte zudem weiteren Rückkauf von eigenen Anteilen an. Der LSE-Aktienkurs zog im frühen Handel um über fünf Prozent an.
In diesem Jahr peilt der Konzern den Erwerb eigener Anteile für bis zu 3 Milliarden Pfund (3,4 Mrd Euro) an. 2025 hatte die LSE Aktien für 2,1 Milliarden Pfund am Markt aufgekauft. Aktienrückkäufe werden neben der Dividende als Mittel der Kapitalrückgabe an Anteilseigner eingesetzt. Da das Ergebnis je Aktie durch diesen Schritt rechnerisch steigt, hoffen die Unternehmen auf einen Kursanstieg. Bei der LSE hat dies im vergangenen Jahr allerdings nicht geklappt. Der Wert der LSE-Anteile sank 2025 um rund ein Fünftel.
Die Einnahmen des Konzerns stiegen im vergangenen Jahr um fünfeinhalb Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Pfund. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um neun Prozent auf 4,5 Milliarden Pfund zu. Die Einnahmen und das operative Ergebnis fielen damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten aus.
Die Dividende für das vergangene Jahr soll um 15 Prozent auf 1,5 Pfund je Aktie steigen. Das ist etwas mehr, als Experten erwartet hatten./zb/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 219,3 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,95 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +6,53 %/+35,99 % bedeutet.