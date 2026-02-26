BERENBERG stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Diese wertete Shekhan Ali in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow um sieben Prozent unter dem Konsens./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,26 % und einem Kurs von 27,86EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Shekhan Ali

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



