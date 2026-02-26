JEFFERIES stuft Kion auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 59,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
