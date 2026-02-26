JEFFERIES stuft Kion auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 59,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,00 € , was einem Rückgang von -12,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer