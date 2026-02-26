JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 537,2EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



