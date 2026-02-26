    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Die Zahl, die stört

    585 Aufrufe 585 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Telekom wuchtet Milliarden – doch eine Zahl reißt das Momentum ab

    Starkes Wachstum, hoher Cashflow, solide operative Basis – eigentlich spricht vieles für die Telekom. Doch in der Bilanz steckt ein Punkt, der nicht ins Bild passt. Anleger fragen sich: Wie stabil ist die Story wirklich?

    Für Sie zusammengefasst
    Die Zahl, die stört - Deutsche Telekom wuchtet Milliarden – doch eine Zahl reißt das Momentum ab
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen und peilt 2026 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von rund 47,4 Milliarden Euro an – ein Plus von sieben Prozent. Der bereinigte Free Cashflow AL soll auf 19,8 Milliarden Euro steigen. Analysten hatten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim Barmittelfluss jedoch etwas mehr erwartet.

    Für 2025 meldete der Konzern einen Umsatzanstieg um 2,9 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Umsatz lag damit leicht über den Markterwartungen, der operative Gewinn entsprach dem Konsens. Der Gewinn der Anteilseigner sank allerdings von 11,2 auf 9,6 Milliarden Euro, was auf Basiseffekte im Vorjahr zurückzuführen ist. Organisch – also bereinigt um Wechselkurse und Konsolidierung – wuchs die Telekom um 4,2 Prozent. Die organischen Service-Umsätze legten um 3,8 Prozent zu, das organische EBITDA AL um 4,7 Prozent. Dass die berichteten Werte niedriger ausfielen, lag vor allem am schwächeren US-Dollar; der Umrechnungseffekt beim EBITDA AL betrug rund 1,18 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    31,47€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35,93€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Free Cashflow AL stieg 2025 um zwei Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,00 Euro nach 1,90 Euro im Vorjahr und erfüllte damit die eigene Prognose. Legt man die von der Telekom verwendeten konstanten Wechselkurse zugrunde, betrugen das bereinigte EBITDA AL 45,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL 20,2 Milliarden Euro. Der Dividendenvorschlag für 2025 liegt unverändert bei 1,00 Euro je Aktie nach 0,90 Euro im Vorjahr.

    Im vierten Quartal erreichte der Konzern ein EBITDA AL von 10,8 Milliarden Euro, leicht über der eigenen Konsensschätzung von 10,7 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war erneut die US-Tochter T-Mobile US, deren Umsatz 2025 um 4,1 Prozent zulegte. In Deutschland gingen die Umsätze leicht um 0,4 Prozent zurück. T-Mobile profitierte von der höheren Nachfrage nach Premium-Tarifen, verfehlte jedoch beim Nettozuwachs monatlich zahlender Kunden den Konsens. Anfang Februar hatte T-Mobile seine Ziele für 2027 dennoch angehoben.

    Für 2026 erwartet die Telekom ein bereinigtes EPS von 2,20 Euro und einen Free Cashflow AL von 19,8 Milliarden Euro – etwas unter der Analystenerwartung. Parallel treibt der Konzern seine KI-Strategie voran. In Zusammenarbeit mit Nvidia eröffnete die Telekom eine der größten KI-Fabriken Europas und verhandelt mit der Schwarz-Gruppe über einen gemeinsamen Antrag auf EU-Fördermittel für weitere KI-Gigafabriken. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihre Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro; Zahlen und Ausblick deckten sich weitgehend mit ihren Erwartungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Zahl, die stört Deutsche Telekom wuchtet Milliarden – doch eine Zahl reißt das Momentum ab Starkes Wachstum, hoher Cashflow, solide operative Basis – eigentlich spricht vieles für die Telekom. Doch in der Bilanz 2025 steckt ein Punkt, der nicht ins Bild passt. Anleger fragen sich: Wie stabil ist die Story wirklich?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     