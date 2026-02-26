Deutsche Telekom wuchtet Milliarden – doch eine Zahl reißt das Momentum ab

Für 2025 meldete der Konzern einen Umsatzanstieg um 2,9 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Umsatz lag damit leicht über den Markterwartungen, der operative Gewinn entsprach dem Konsens. Der Gewinn der Anteilseigner sank allerdings von 11,2 auf 9,6 Milliarden Euro, was auf Basiseffekte im Vorjahr zurückzuführen ist. Organisch – also bereinigt um Wechselkurse und Konsolidierung – wuchs die Telekom um 4,2 Prozent. Die organischen Service-Umsätze legten um 3,8 Prozent zu, das organische EBITDA AL um 4,7 Prozent. Dass die berichteten Werte niedriger ausfielen, lag vor allem am schwächeren US-Dollar; der Umrechnungseffekt beim EBITDA AL betrug rund 1,18 Milliarden Euro.

Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen und peilt 2026 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von rund 47,4 Milliarden Euro an – ein Plus von sieben Prozent. Der bereinigte Free Cashflow AL soll auf 19,8 Milliarden Euro steigen. Analysten hatten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim Barmittelfluss jedoch etwas mehr erwartet.

Der Free Cashflow AL stieg 2025 um zwei Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,00 Euro nach 1,90 Euro im Vorjahr und erfüllte damit die eigene Prognose. Legt man die von der Telekom verwendeten konstanten Wechselkurse zugrunde, betrugen das bereinigte EBITDA AL 45,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL 20,2 Milliarden Euro. Der Dividendenvorschlag für 2025 liegt unverändert bei 1,00 Euro je Aktie nach 0,90 Euro im Vorjahr.

Im vierten Quartal erreichte der Konzern ein EBITDA AL von 10,8 Milliarden Euro, leicht über der eigenen Konsensschätzung von 10,7 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war erneut die US-Tochter T-Mobile US, deren Umsatz 2025 um 4,1 Prozent zulegte. In Deutschland gingen die Umsätze leicht um 0,4 Prozent zurück. T-Mobile profitierte von der höheren Nachfrage nach Premium-Tarifen, verfehlte jedoch beim Nettozuwachs monatlich zahlender Kunden den Konsens. Anfang Februar hatte T-Mobile seine Ziele für 2027 dennoch angehoben.

Für 2026 erwartet die Telekom ein bereinigtes EPS von 2,20 Euro und einen Free Cashflow AL von 19,8 Milliarden Euro – etwas unter der Analystenerwartung. Parallel treibt der Konzern seine KI-Strategie voran. In Zusammenarbeit mit Nvidia eröffnete die Telekom eine der größten KI-Fabriken Europas und verhandelt mit der Schwarz-Gruppe über einen gemeinsamen Antrag auf EU-Fördermittel für weitere KI-Gigafabriken. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihre Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro; Zahlen und Ausblick deckten sich weitgehend mit ihren Erwartungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



