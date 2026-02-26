    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Rekorde nach Nvidia-Zahlen - China schwächelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Märkte meist freundlich, China/HK schwach
    • US-Indizes & Nvidia stützen, Reaktion gedämpft
    • Toyota plant Verkauf großer Anteile, Nikkei up
    Aktien Asien - Weitere Rekorde nach Nvidia-Zahlen - China schwächelt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Börsen in Japan, Australien und Südkorea haben am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Auch insgesamt war die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten überwiegend freundlich. In China und der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings dominierten Verluste.

    Die positiven Impulse kamen vor allem aus den USA. Dort hatten die wichtigsten Indizes ihre Erholung vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen von Nvidia fortgesetzt. Nachbörslich lieferte die KI-Koryphäe dann zwar, denn mit dem Schlussquartal 2025/26 setzte Nvidia nochmals eins drauf und meldete das bislang beste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    186,63€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    210,65€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Freude über den 14. Gewinnanstieg in Folge sowie über die besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal blieb aber teils gedämpft. Zwischenzeitlich zeichneten sich für Donnerstag Verluste für das Papier ab, zuletzt dann aber wieder Gewinne. Die Zahlen reichten nach Einschätzung von Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners nicht aus, um die uneingeschränkte Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) zurückzubringen.

    Mit Blick auf die Anleger in Asien allerdings behielt aber wohl Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management zunächst weiter recht: Anstatt die negativen Folgen von KI für viele Bereiche der Wirtschaft zu diskutieren, konzentriere man sich in Asien allgemein mehr auf die Investitionen in die benötigte Infrastruktur.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher mit 58.753,39 Punkten. Im Fokus der Anleger stand nicht zuletzt Toyota Motor . Toyota strebt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters eine Verringerung strategischer Beteiligungen im Wert von rund 3 Billionen Yen (16 Mrd Euro) an, die Banken und anderen Finanzinstitute an dem Autobauer halten. Toyota strebe diesen Verkauf voraussichtlich noch in diesem Jahr an, es sei aber auch möglich, dass der Plan ganz verworfen werde, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Ein Sprecher von Toyota Motor lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht Reuters gegenüber ab.

    Aus Sicht der Corporate Governance, einer guten Unternehmensführung, sei diese Nachricht positiv, sagte ein Experte. Toyotas Plan falle zudem mit der geplanten Überarbeitung des japanischen Corporate-Governance-Kodex in diesem Jahr zusammen, sodass der Autobauer von den positiven Auswirkungen profitieren dürfte. Die Aktie legte um 1,5 Prozent zu.

    Der australische ASX lag wie der Nikkei ebenfalls moderat im Plus. Derweil ging es in Südkorea, wo die dortige Zentralbank den Leitzins bei 2,50 Prozent beibehielt, sehr deutlich weiter nach oben.

    Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab unterdessen zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.727 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte zugleich 1,1 Prozent auf 26.450 Punkte ein./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 167,6 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +42,70 %/+63,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Weitere Rekorde nach Nvidia-Zahlen - China schwächelt Die Börsen in Japan, Australien und Südkorea haben am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Auch insgesamt war die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten überwiegend freundlich. In China und der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     