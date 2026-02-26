JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 66,65EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



