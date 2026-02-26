Nicht DroneShield: Das sind die Gewinner vom neuen Drohnen-Deal der Bundeswehr

Für Käufe über dieser Summe hinaus muss der Haushaltsausschuss erneut befragt werden. Zudem wurden die Gesamtausgaben für die Waffengattung der Kamikaze-Drohnen von den Haushaltsfachpolitikern auf zwei Milliarden Euro gedeckelt. Diese Summe muss jeweils zur Hälfte an zwei Rüstungsfirmen gehen. Ursprünglich hatte das Verteidigungsministerium 4,3 Milliarden Euro gefordert.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für die Beschaffung von sogenannten Kamikaze-Drohnen gegeben, wie die Tagesschau berichtet. In einem ersten Schritt wurden solche Waffensysteme im Wert von rund 540 Millionen Euro bei den zwei deutschen Herstellern Helsing und Stark Defence bestellt – beides nicht börsennotierte Start-ups.

Helsing, Stark Defence und Rheinmetall sind die möglichen Gewinner.

Die Entscheidung, Kamikazedrohnen bei den Berliner und Münchner Start-ups Helsing und Stark Defence zu bestellen, kam für viele überraschend. Zudem gab es Berichte über Probleme mit der Treffsicherheit. Laut den Unternehmen wurden diese durch den Einsatz der Waffensysteme in der Ukraine und die daraus gewonnenen Erfahrungen behoben.

Rheinmetall als drittgrößter Anbieter steht noch in den Startlöchern und könnte ebenfalls in den milliardenschweren Deal einbezogen werden. Der endgültige Ausgang dieses Wettbewerbs könnte weitreichende Auswirkungen auf die deutsche Verteidigungsstrategie haben.

Kritik an Peter Thiel

Vor allem die Grünen äußerten scharfe Bedenken bezüglich des US-Investors Peter Thiel, der an Stark Defence beteiligt ist. Sie forderten eine genaue Aufklärung über seinen möglichen Einfluss auf das Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf seine politischen Positionen. Thiel, der für seine libertären und rechtskonservativen Ansichten bekannt ist, pflegt enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump und hat wiederholt seine Kritik an liberalen Demokratien geäußert.

Verteidigungsminister Boris Pistorius wies diese Bedenken jedoch zurück. In einer Stellungnahme betonte er, dass Thiel weniger als zehn Prozent der Anteile an Stark Defence halte, was ihm keinen Einfluss auf das operative Geschäft des Unternehmens verschaffe. Die Bedenken bezüglich seines Einflusses seien daher unbegründet, da er nicht in die täglichen Entscheidungen des Unternehmens eingreifen könne. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich diese Diskussionen weiterentwickeln und ob sie in den kommenden Verhandlungen eine Rolle spielen werden.

Einsatz der Kamikazedrohnen: Ein neues Kapitel für die Bundeswehr

Diese Drohnensysteme, die entweder Sprengstoff abwerfen oder direkt ins Ziel fliegen, werden ein neues Kapitel in der Verteidigungsstrategie der Bundeswehr aufschlagen. Besonders an der Ostflanke der NATO, in Litauen, soll die "Brigade Litauen" die ersten Systeme erhalten. Bis 2027 sollen die Drohnensysteme einsatzbereit sein – ein wichtiger Schritt angesichts der geopolitischen Spannungen mit Russland.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



