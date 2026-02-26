Besonders beachtet!
argenx Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 26.02.2026
Am 26.02.2026 ist die argenx Aktie, bisher, um +6,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der argenx Aktie.
argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.
argenx Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die argenx Aktie. Mit einer Performance von +6,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die argenx Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 740,10€, mit einem Plus von +6,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Obwohl sich die argenx Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,71 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um +3,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei argenx auf +3,71 %.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.
argenx Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,50 %
|1 Monat
|+8,18 %
|3 Monate
|-12,71 %
|1 Jahr
|+16,39 %
Informationen zur argenx Aktie
Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,99 Mrd.EUR € wert.
Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen Argenx klingeln
Der zunehmende Erfolg seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten Argenx erstmals in seiner knapp 20-jährigen Unternehmensgeschichte im Tagesgeschäft einen Gewinn beschert. Während der Umsatz sich 2025 mit knapp 4,2 …
argenx Reports Full Year 2025 Financial Results and Provides Fourth Quarter Business Update
$1.3 billion in fourth quarter and $4.2 billion in full year global product net sales, representing 90% year‑over‑year growth Delivered $1.1 billion in operating income in 2025, marking first year of operating profitability VYVGART MG label …
argenx Announces Positive Topline Results from Phase 3 ADAPT OCULUS Trial of VYVGART in Ocular Myasthenia Gravis
Study met primary endpoint (p-value = 0.012)First registrational study to specifically evaluate a targeted treatment for patients living with ocular MG Results support planned Supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to U.S. Food …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. UCB notiert im Minus, mit -3,22 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +0,23 %.
argenx Aktie jetzt kaufen?
Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.