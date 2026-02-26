JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

