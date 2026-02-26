JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte