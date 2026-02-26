JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Sparte Optoelektronik habe sich gut entwickelt, schrieb Om Bakhda in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das habe zur Folge, dass der Umsatz um acht Prozent über der Konsensschätzung liegt. Auch den Auftragseingang wertete der Experte als stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 23,54EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Om Bakhda
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
