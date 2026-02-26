GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 376,4EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
