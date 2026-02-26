    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Milliardenmarkt im Visier

    Angriff auf Google Pay: Apple zündet Zahlungs-Offensive

    Apple verhandelt mit Indiens Top-Banken über den Start von Apple Pay. Der Schritt könnte den Wettbewerb im boomenden Milliardenmarkt neu entfachen.

    Apple treibt seine Expansion in Indien voran, wie Bloomberg am Donnerstag berichtete. Der iPhone-Hersteller führt Gespräche mit führenden indischen Banken und globalen Kreditkartennetzwerken, um Apple Pay im Land einzuführen. Der Start ist nach Informationen von mit der Sache vertrauten Personen für Mitte 2026 geplant. Der Zeitplan könne sich jedoch noch verschieben.

    Gespräche mit Indiens Großbanken

    Nach Angaben von Insidern verhandelt Apple mit ICICI Bank, HDFC Bank und Axis Bank. Parallel spricht der Konzern mit Mastercard und Visa über eine Zusammenarbeit. Apple wollte sich dazu gegenüber Bloomberg nicht äußern. Vertreter der Banken und Zahlungsnetzwerke reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

    Der geplante Markteintritt wäre ein weiterer Baustein in Apples Strategie, im bevölkerungsreichsten Land der Welt zu wachsen. Indien zählt rund 1,4 Milliarden Einwohner und verfügt über eine schnell wachsende Mittelschicht. Zwar liegt Apples Marktanteil im Smartphone-Segment erst bei rund 10 Prozent, doch Produktion und Einzelhandel im Land werden konsequent ausgebaut.

    UPI als Schlüssel zum Erfolg

    Apple Pay soll neben kartenbasierten Zahlungen auch die staatlich unterstützte Schnittstelle Unified Payments Interface (UPI) unterstützen. Das System wird von der National Payments Corporation of India betrieben und dominiert den digitalen Zahlungsverkehr. Kunden können damit in Echtzeit Geld überweisen oder Rechnungen begleichen.

    Bereits aktiv sind Wettbewerber wie Alphabet mit Google Pay, Walmart-Tochter PhonePe sowie Amazon. Auch der heimische Anbieter Paytm zählt zu den etablierten Größen.

    Rückenwind durch neue Regeln

    Die indische Notenbank erlaubte Ende vergangenen Jahres biometrische Authentifizierung für digitale Zahlungen. Damit sind Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung zulässig. Bislang dominierten Einmalpasswörter per SMS. Apple Pay setzt bei Transaktionen auf Face ID oder Touch ID.

    Mit mehr als 750 Millionen Smartphone-Nutzern und günstigen Datentarifen gilt Indien als einer der am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Zahlungen. Für Apple eröffnet sich damit eine Chance, die Serviceumsätze deutlich auszubauen. Das Unternehmen erhält bei Apple-Pay-Transaktionen üblicherweise eine Provision.

    Hardware und Produktion profitieren

    Ein Start von Apple Pay könnte zudem die Nachfrage nach iPhones, Apple Watches, iPads und Macs steigern, da die Funktion tief in die Geräte integriert ist. Parallel baut Apple Indien als Produktionsstandort aus und exportiert von dort iPhones in die Vereinigten Staaten. Damit verringert der Konzern seine Abhängigkeit von China und federt Zölle von Präsident Donald Trump auf chinesische Importe ab.

    Gleichzeitig wächst das Filialnetz. In dieser Woche eröffnete Apple sein sechstes Geschäft in Mumbai. Konzernchef Tim Cook betont regelmäßig, dass die Umsätze in Indien stark zulegen und der Markt ein zentraler Wachstumstreiber sei.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

