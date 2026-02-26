ROUNDUP/Gerresheimer
Bafin will weitere Bilanzen prüfen - Aktie taumelt
- Bafin weitet Prüfungen aus und leitet neue ein
- Aktie stürzt bis 20% ab, nähert Rekordtief nun
- Bilanzen unter Zweifel; Bill-and-hold geprüft.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Krise beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer spitzt sich weiter zu. Der Konzern muss sich weiteren Prüfungen durch die Finanzaufsicht Bafin stellen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, teilte Gerresheimer am Mittwochabend mit. Anleger reagierten nervös: Die ohnehin schon stark gebeutelte Aktie kam erneut deutlich unter Druck und rutschte in Richtung Rekordtief.
Das mittlerweile nur noch im SDax notierte Papier sackte am Donnerstag nach Handelsbeginn um bis zu ein Fünftel auf 14,83 Euro ab. Damit kommt das Rekordtief aus den Zeiten der Finanzkrise 2009 näher. Damals hatte das Papier zeitweise lediglich 13 Euro gekostet. Im Vergleich mit dem Rekordhoch aus dem September 2023 bei 122,90 Euro hat die Aktie nun fast 88 Prozent eingebüßt.
Seit geraumer Zeit treibt die Investoren vor allem die Unsicherheit um die Bilanzen der Düsseldorfer um. Neben dem Geschäftsbericht 2023/24, den sich die Bafin bereits näher ansieht, ist jetzt auch der Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025 ins Visier der Aufseher geraten.
Bisher hatte die Bafin vor allem den Umgang mit "Bill-and-hold"-Verträgen moniert, nun geht es um weitere Zweifel an den Bilanzen. Bei sogenannten "Bill-and-hold"-Verträgen stellt eine Firma Ware schon in Rechnung, obwohl sie diese bislang nicht an den Käufer übergeben hat - etwa weil der Käufer die Ware aus logistischen Gründen erst später haben möchte.
Solche Vereinbarungen sind legal und nicht unüblich. Allerdings gelten recht strenge Vorschriften, wann genau eine Firma solche Geschäfte als Umsatz verbuchen darf. Es soll nicht geschehen, dass eine Firma ihre Jahreszahlen mit vorgezogenen Buchungen aufbläht und sich dadurch in besserer Verfassung zeigt, als sie es tatsächlich ist./he/men/tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 17.922 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -23,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 548,50 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -24,86 %/+112,90 % bedeutet.
Offengestanden ist die Erregung hier einigermaßen erstaunlich - die BaFin Prüfung ist ein non-event und war nach der letzten ad-hoc, die soviel aussagte wie "ja wir ["einige Mitarbeiter"] haben vorsätzlich die Zahlen manipuliert" eigentlich gewiss. STA und BaFin sind aber öffentliche Mühlen und die mahlen bekanntlich eher langsam. Ergo das dauert. Aber ja, in der post-Wirecard-Welt muss eine derartige Behörde nach solch einer ad-hoc ZWINGEND das große Besteck auspacken. So etwas wie Wirecard darf sich bekanntlich nicht wiederholen, das ist inoffizielles Gesetz und insofern wird jeder potentiell Verdächtige jetzt hart aufs Korn genommen - das man auch ja hinterher nicht wieder selber am Pranger steht und Köpfe rollen...
Genau das meine ich. Man kommt sich ja fast schon vor, wenn man nur ein Kursziel von 30 Euro bis Ende dieses Geschäftsjahres nennt, dass man als Basher gilt.
Dein grundlegendes Problem ist es, dass Du leider vollständig beratungsresistent bist. Und das trotz mehrfach nachgewiesener haarsträubender Defizite in ganz elementaren Finanz-, Wirtschafts- und Börsenfragen. Bitte trete nun nicht wieder in eine sinnlose Endlosdiskussion mit mir ein. Das hatten wir früher bereits. Ansonsten machst Du das Forum nur weiter zu Deiner persönlichen Profilshow und User mit Substanz verlieren mehr und mehr die Lust sich daran zu beteiligen und verabschieden sich. Denk mal in Ruhe darüber nach. Das wäre wirklich hilfreich. Das ist nicht böse gemeint, sondern lediglich nur schonungslos offen und ehrlich. Schönes Wochenende.