Bafin will weitere Bilanzen prüfen - Aktie taumelt

Genau das meine ich. Man kommt sich ja fast schon vor, wenn man nur ein Kursziel von 30 Euro bis Ende dieses Geschäftsjahres nennt, dass man als Basher gilt.





Dabei vergessen einige, dass ein Anstieg von 20 Euro auf 30 Euro stolze 50 Prozent Kurszuwachs bedeutet und dies eine unnatürlich hohe Rendite ist.





Wenn wir dann in 2027 von 30 Euro auf 45 Euro steigen sollten, wären das wieder 50 Prozent.





Und wenn es in 2028 dann auf 60 Euro steigen würde, wären das auch nochmal fast 40 Prozent Zuwachs.





Ja, diese Zahlen habe ich genannt, aber man kommt sich ja hier, wenn man 117 Euro liest, vor, als wäre man mit der Prognose 30, 45 und 60 Euro ein kleiner Basher.





Mit der Höhe der Rendite steigt natürlich auch das Risiko oder würde jemand ernsthaft behaupten, es wäre seriös, wenn zB ein Finanzinstitut für ein Finanzprodukt sichere 50 Prozent per anno jedes Jahr garantieren würde?





Das geht nur, wenn nicht nur die Chance sehr groß ist, sondern leider auch das Risiko. "Sichere" 50 Prozent gibt es schlicht nicht. Und sein Geld "ohne allzu große Risiken zu verfielfachen" ist ebenso Humbug.





Erstrecht, wenn man sich den Chart von Gerresheimer ansieht.





Was ich hier daher manchmal etwas vermisse, ist eine gewisse Demut.





Es wird so hingestellt, als wäre es ganz sicher und automatisch ein Selbstläufer und nur eine Frage der Zeit und das ist es halt nicht.





Wenn dem so wäre, würden am Montag alle hart arbeitenden Menschen ihren Job kündigen und sich Visitenkarten mit "Beruf Börsianer" drucken lassen.





Den totsicheren Tipp gibt es nicht und in der Regel liegt die Masse immer falsch.





Daher freue ich mich auch über jeden sachlich kritischen Userkommentar hier im Forum.





Es geht nicht darum, nun alles negativ in Grund und Boden zu schreiben, auch ich habe hier viele positive Dinge über Gerresheimer geschrieben und recherchiert.





Ich vergesse dabei aber nie, dass Börse ein unberechenbares Haifischbecken ist und man sich nie für schlauer als der Markt halten sollte.





Denn ehe Shorties gegrillt werden, geht etlichen Usern das Grillgut aus.





Also lasst uns weiterhin fair und sachlich hier miteinander diskutieren und gerne auch konstruktiv streiten, aber bitte lasst uns mit beiden Beinen auf dem Teppich bleiben, den Ball flach halten, die rosarote Brille abnehmen und vor allem: Das Fell des Bären erst dann verteilen, wenn er erlegt ist.





Noch überwiegen die Probleme bei Gerresheimer. Noch ermittelt die Bafin, noch haben wir keinen Jahresabschluss mit Testat, noch wurden Centor und Moulded Glass nicht verkauft.





Alles Dinge, die sich zum Positiven wenden können, aber das wird kein Selbstläufer, sondern harte Arbeit. Die Transformation ist eine extrem schwere Aufgabe, denn das alte Management hat extreme Baustellen aufgerissen und hinterlassen.





Wenn diese überwunden werden, können wir durchatmen und uns hoffentlich dann auch am Aktienkurs erfreuen. Aber erst dann und nicht jetzt schon zu viel träumen.





In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und vielleicht bringt der Monat März ja schon etwas positive Klarheit in Sachen Bilanz.





Euer Prof.







