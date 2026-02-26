Opodo Deutschland / eDreams ODIGEO verzehnfacht den Nettogewinn auf 40,3 ...

- Der Nettogewinn stieg von 4,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 40,3 Mio. EUR. Der bereinigte Nettogewinn hat sich auf 63,8 Mio. EUR mehr als vervierfacht, gegenüber 14,5 Mio. EUR im Vorjahr. - Die Rentabilität (Bereinigtes EBITDA) stieg um 74 % auf 138,4 Mio. EUR von 79,7 Mio. EUR und belegt die starke operative Gesundheit und Effizienz des Abonnementmodells. - Die Prime-Mitgliedschaft wuchs im Jahresvergleich um 13 % von 6,8 Millionen im letzten Jahr und erreichte im Januar 2026 über 7,8 Millionen Mitglieder. - Auf Kurs, die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erfüllen oder zu übertreffen.

eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com) (das "Unternehmen" oder "eDO"), die weltweit führende Reise-Abonnementplattform, hat heute seine Ergebnisse (htt ps://www.edreamsodigeo.com/press-releases/2026/02/edreams-odigeo-grows-net-incom e-tenfold-to-e40-3-million-as-prime-reaches-7-8-million-members/) für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026, das am 31. Dezember 2025 endete, vorgelegt.



Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten eine solide Geschäftsentwicklung, angetrieben durch die zunehmende Reife und steigende Rentabilität seines Abonnementmodells. Das Bereinigte EBITDA belief sich auf 138,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 74 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, verbunden mit einer substanziellen Steigerung der Gewinnmarge. Die Prime-Mitgliedschaft wuchs im Jahresvergleich um 13 %, erhöhte sich in diesem 9-Monats-Zeitraum um 468.000, und stieg bis Ende Januar auf 7,8 Millionen, verglichen mit 6,8 Millionen im Vorjahr. Das anhaltende Wachstum im Abonnementgeschäft wird durch das einzigartige Marktangebot seiner KI-gestützten Plattform angetrieben. Basierend auf dieser Leistung bleibt eDreams ODIGEO voll auf Kurs, seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erfüllen oder zu übertreffen.



Investitionen für beschleunigtes Wachstum



eDO befindet sich derzeit in einer hochpriorisierten Investitionsphase, die Teil einer neuen mehrjährigen strategischen Roadmap ist, die darauf abzielt, eine Plattform für beschleunigtes Wachstum bis zum Geschäftsjahr 2030 zu schaffen. Aufbauend auf einer starken Grundlage umfasst diese Strategie proaktive Investitionen in neue Produktsegmente wie Bahnreisen, die Expansion in neue internationale Märkte sowie die Einführung flexibler monatlicher und vierteljährlicher Ratenzahlungsoptionen für die jährliche Abonnementgebühr.

Dieser Übergang von einem traditionellen, auf Flüge fokussierten Geschäft zu einer vollständig diversifizierten All-Travel-Plattform zielt darauf ab, einen deutlich größeren Marktanteil und qualitativ hochwertigere Umsatzströme zu erschließen. Obwohl diese Investitionen und der Übergang zu monatlichen Ratenzahlungen die kurzfristigen Kennzahlen beeinträchtigen, ist die Strategie darauf ausgelegt, das Geschäft so zu skalieren, dass bis zum GJ30 über 13 Millionen Prime-Mitglieder und mehr als 270 Millionen EUR Cash EBITDA erreicht werden. Das Unternehmen erwartet, dass diese Phase zwischen GJ28 und GJ30 einen Rekordzuwachs an Nettozugängen von 1,5 Millionen bis 2 Millionen neuen Mitgliedern jährlich erzielen wird.



9M GJ26 ERGEBNISHIGHLIGHTS



- Starkes Wachstum der operativen Rentabilität: Das Bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 74 % auf 138,4 Mio. EUR und beweist erneut die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts. Die Netto-Cashflows aus operativen Tätigkeiten stiegen um 31,1 Mio. EUR auf 79,1 Mio. EUR. - Abonnentenwachstum: Die Abonnentenbasis stieg in den ersten neun Monaten um 13 %, mit 468.000 Nettozugängen, wodurch das Unternehmen auf Kurs bleibt, seine Jahresprognose von 600.000 neuen Mitgliedern zu erreichen. - Umsatzqualität: Die Umsatzmarge wuchs um 3 % auf 502,8 Mio. EUR. Auf Prime bezogene Umsatzerlöse machen nun 75 % der gesamten Cash Revenue Margin des Unternehmens aus, eine Steigerung um 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. https://docs.google.com/document/d/1TcDJX0bBqXyUju3hNqiHrQViaTVea6xD/edit - Engagement für die Aktionäre: Das Unternehmen hat sich zu einem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Mio. EUR über die nächsten zwei Jahre bis September 2027 verpflichtet. Im 3. Quartal des GJ26 kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 23 Mio. EUR zurück. Zum 3. Februar wurden 12 Millionen Aktien (9,4 % des Grundkapitals) eingezogen.

- Ausblick bekräftigt: eDO ist auf Kurs, seine GJ26-Ziele von 7,9 Millionen Mitgliedern, 172,9 Millionen EUR Bereinigtem EBITDA und 155 Millionen EUR Cash EBITDA zu erreichen oder zu übertreffen. Mit Blick auf die Zukunft plant eDO ein beschleunigtes Wachstum und strebt zwischen GJ27 und GJ30 einen jährlichen Anstieg der Prime-Mitgliedschaft um 15-20 % an.



Dana Dunne, CEO von eDreams ODIGEO, sagte: "Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die robuste, KI-gestützte Basis, die wir aufgebaut haben, eDO erfolgreich von einem traditionellen Transaktionsgeschäft in den weltweit führenden Anbieter von Reise-Abonnements verwandelt hat. Wir nutzen diese Dynamik nun, um unsere langfristige globale Führungsposition zu sichern, indem wir uns zu einer wirklich umfassenden All-Travel-Plattform entwickeln. Durch die Erweiterung unserer Vertikalen und unserer geografischen Präsenz streben wir danach, die gesamte Kundenbeziehung und die damit verbundene Bindung zu übernehmen.

Unsere geplante Investitionsphase mit hoher Überzeugung ist eine bewusste Entscheidung, unser einzigartiges Modell zu nutzen und einen noch größeren Anteil des globalen Marktes zu erschließen. Mit der inhärenten Skalierbarkeit unserer Strategie und unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erreichung ehrgeiziger langfristiger Ziele sind wir fest auf dem Weg, bis 2030 13 Millionen Mitglieder zu erreichen und ein deutlich besseres Geschäft zu liefern: schneller wachsend, profitabler und diversifizierter."



Hintergrundinformationen und Daten-Summary



- Marktkontext Deutschland: eDreams ODIGEO ist im deutschsprachigen Markt maßgeblich durch seine Kernmarken Opodo (http://www.opodo.de) , eDreams (http://www.edreams.de) und das Vergleichsportal Liligo präsent. Die Ergebnisse belegen die Transformation von einem transaktionsbasierten Modell hin zur weltweit führenden KI-gestützten Reise-Abonnementplattform. - KI-Technologie & Innovation: Das Unternehmen nutzt eine proprietäre, branchenführende KI-Plattform. Diese ermöglicht hyper-personalisierte Services für die mittlerweile über 7,8 Millionen Prime-Mitglieder. - Finanzielle Eckpunkte (9M GJ26):

- Nettogewinn: Anstieg auf 40,3 Mio. EUR von 4,1 Mio. EUR im Vorjahr (+883 %). - Bereinigtes EBITDA: Steigerung um 74 % auf 138,4 Mio. EUR. - Prime-Mitgliedschaft: Wachstum um 13 % im Jahresvergleich auf über 7,8 Millionen Mitglieder bis Januar 2026.

- Strategische Roadmap 2030: eDO investiert in neue Segmente wie Bahnreisen und flexible Ratenzahlungen. Ziel bis zum Geschäftsjahr 2030 sind über 13 Millionen Mitglieder und ein Cash EBITDA von mehr als 270 Mio. EUR. - Key-Tags für Indexierung: Travel-Tech, eDreams ODIGEO, Opodo, KI-Plattform, Prime-Abo, Unternehmenszahlen 2026, Reisebranche Deutschland.

Die detaillierten Finanzergebnisse finden im Investor Relations Bereich unter [ Link

(https://investors.edreamsodigeo.com/financials/quarterly-results/default.aspx) ]



Pressekontakt:



eDreams ODIGEO D-A-CH

mailto:press.dach@edreamsodigeo.com



