DZ BANK stuft EON AG auf 'Verkaufen'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
