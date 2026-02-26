    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dax startet trotz Top-Zahlen von Nvidia leicht im Minus

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.115 Punkten berechnet, und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten FMC, Zalando und Airbus, am Ende die Münchener Rück, Bayer und Scout24.

    "Nvidia hat geliefert", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Q4 war das bislang beste Quartal in der Unternehmensgeschichte von Nvidia. Zugleich war es der 14. Gewinnanstieg in Folge." Doch all das reiche nicht, um den Markt positiv zu überraschen. "Die Top-Zahlen von Nvidia reichen nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen. Die Anleger bleiben vorsichtig."

    "Beim Dax bleibt die Story unverändert. Nach zwei Tagen unter der 25.000 hat der Dax gestern wieder darüber geschlossen", so der Analyst weiter. Der Dax stecke im Seitwärtsmarkt fest. Das sei aktuell ein Trader-Markt, in dem viele versuchten, durch regelmäßiges Kaufen und Verkaufen vom ständigen Auf und Ab zu profitieren. "Eine echte und vor allem langfristige Richtung stellt sich so nicht ein."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1805 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8471 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,10 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
