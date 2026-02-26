GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 33,71EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



