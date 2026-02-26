JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend. Die für den Free Cashflow sei hingegen überraschend stark./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 59,30EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



