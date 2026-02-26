JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen und dürften keine größeren Änderungen an den Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Versicherers blieben vergleichsweise günstig bewertet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 40,09EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +11,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer