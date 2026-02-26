JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen und dürften keine größeren Änderungen an den Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Versicherers blieben vergleichsweise günstig bewertet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 40,09EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
