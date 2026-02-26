Neue Prognose für 2025/2026: Was sich für Ihr Geschäft ändert!
Borussia Dortmund rechnet für 2025/2026 statt mit einem möglichen Gewinn nun mit einem deutlichen Minus – vor allem wegen des frühen Aus in der Champions-League-Qualifikation.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Borussia Dortmund ändert seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf einen Konzernjahresfehlbetrag zwischen TEUR -12.000 und TEUR -22.000
- Der Grund für die Prognoseänderung ist das Ausscheiden aus den UEFA-Champions-League-Play-Offs, wodurch geplante Ergebnispotentiale wegfallen
- Die ursprüngliche Prognose lag bei einem Gewinn zwischen TEUR -5.000 und TEUR 5.000
- Die neue Prognose steht unter dem Vorbehalt weiterer werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Jahresabschlussaufstellung
- Die Prognoseänderung wurde am 26. Februar 2026 veröffentlicht
- Die Prognose ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q3 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 15.05.2026.
