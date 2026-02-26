    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Neue Prognose für 2025/2026: Was sich für Ihr Geschäft ändert!

    Borussia Dortmund rechnet für 2025/2026 statt mit einem möglichen Gewinn nun mit einem deutlichen Minus – vor allem wegen des frühen Aus in der Champions-League-Qualifikation.

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
    • Borussia Dortmund ändert seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf einen Konzernjahresfehlbetrag zwischen TEUR -12.000 und TEUR -22.000
    • Der Grund für die Prognoseänderung ist das Ausscheiden aus den UEFA-Champions-League-Play-Offs, wodurch geplante Ergebnispotentiale wegfallen
    • Die ursprüngliche Prognose lag bei einem Gewinn zwischen TEUR -5.000 und TEUR 5.000
    • Die neue Prognose steht unter dem Vorbehalt weiterer werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Jahresabschlussaufstellung
    • Die Prognoseänderung wurde am 26. Februar 2026 veröffentlicht
    • Die Prognose ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q3 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 15.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.953,61PKT (+0,03 %).


    Borussia Dortmund

    -2,02 %
    -5,68 %
    -5,82 %
    -6,10 %
    -1,84 %
    -25,70 %
    -38,54 %
    -17,68 %
    -68,56 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309





    
