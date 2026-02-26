    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Freenet mit weiteren Verlusten - Zahlen und Ausblick enttäuschen

    • Aktien stürzen 8,9% auf 27,84 Euro nach Zahlen
    • Umsatz -1,5%, Ebitda/FCF knapp unter Plan +Div
    • Schwacher Ausblick; Analystenkonf. entscheidet
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Zahlen und ein enttäuschender Ausblick haben dem Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet am Donnerstag weitere Kursverluste von 8,9 Prozent auf 27,84 Euro eingebrockt. Damit rutschten die Aktien aus der Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage heraus, in der sie sich nach dem Kursrutsch von Mitte Februar stabilisiert hatten.

    Damals hatte eine Verkaufsempfehlung der UBS die Aufwärtsbewegung von Freenet abrupt beendet. Zuvor hatten sich die Aktien immer weiter dem im Mai 2025 erreichten Hoch seit dem Jahr 2000 bei 37,56 Euro angenähert. Dann aber thematisierte UBS-Analyst Polo Tang kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz.

    Wie die nun vorgelegten Resultate zeigten, blieb Freenet 2025 sowohl hinter der eigenen Planung als auch den Analystenerwartungen zurück. Der Umsatz sank um 1,5 Prozent, während der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) und der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) geringfügig unter dem Vorjahresniveau blieben. Dennoch will das Unternehmen die Dividende für das vergangene Jahr um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

    Die ernüchternden Zahlen und der schwache Ausblick dürften den Aktienkurs unter Druck setzen, kommentierte ein Händler bereits vor Handelsbeginn. Die Wahrnehmung der angehobenen Ziele für 2028 durch die Anleger werde davon abhängen, wie überzeugend die anstehende Analystenkonferenz zu den Zahlen ausfalle. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es klare Belege, dass das Ebitda im Mobilfunkgeschäft wieder steigen könne./gl/ajx/mis

    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,47 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+35,63 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursfolgen der Q4-Zahlen: die Mobilezone-Übernahme (Kaufpreis ~230 Mio., fällige Schulden ~192 Mio.) erfordert wohl eine Brückenfinanzierung (~300 Mio.), belastet vorübergehend Finanzergebnis und Margen bis Mitte 2026; danach werden Synergien und ein möglicher Ceconomy-Verkauf (150 Mio.) diskutiert. Weitere Themen: waipu.tv‑IPO als Kursfaktor und die künftig vollständige Besteuerung der Dividende/Einlagenkonto.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
