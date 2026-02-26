AKTIE IM FOKUS
Freenet mit weiteren Verlusten - Zahlen und Ausblick enttäuschen
- Aktien stürzen 8,9% auf 27,84 Euro nach Zahlen
- Umsatz -1,5%, Ebitda/FCF knapp unter Plan +Div
- Schwacher Ausblick; Analystenkonf. entscheidet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Zahlen und ein enttäuschender Ausblick haben dem Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet am Donnerstag weitere Kursverluste von 8,9 Prozent auf 27,84 Euro eingebrockt. Damit rutschten die Aktien aus der Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage heraus, in der sie sich nach dem Kursrutsch von Mitte Februar stabilisiert hatten.
Damals hatte eine Verkaufsempfehlung der UBS die Aufwärtsbewegung von Freenet abrupt beendet. Zuvor hatten sich die Aktien immer weiter dem im Mai 2025 erreichten Hoch seit dem Jahr 2000 bei 37,56 Euro angenähert. Dann aber thematisierte UBS-Analyst Polo Tang kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz.
Wie die nun vorgelegten Resultate zeigten, blieb Freenet 2025 sowohl hinter der eigenen Planung als auch den Analystenerwartungen zurück. Der Umsatz sank um 1,5 Prozent, während der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) und der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) geringfügig unter dem Vorjahresniveau blieben. Dennoch will das Unternehmen die Dividende für das vergangene Jahr um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.
Die ernüchternden Zahlen und der schwache Ausblick dürften den Aktienkurs unter Druck setzen, kommentierte ein Händler bereits vor Handelsbeginn. Die Wahrnehmung der angehobenen Ziele für 2028 durch die Anleger werde davon abhängen, wie überzeugend die anstehende Analystenkonferenz zu den Zahlen ausfalle. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es klare Belege, dass das Ebitda im Mobilfunkgeschäft wieder steigen könne./gl/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,47 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+35,63 % bedeutet.
