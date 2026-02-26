    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Asahi Kasei kauft Aicuris für rund 780 Mio. €.
    • Abschluss vorauss. Q1 2026; stärkt Spezialpharma.
    • Pipeline: Pritelivir, AIC468; stärkt Erträge..
    OTS - Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme von deutschem Unternehmen Aicuris (FOTO)
    CHELMSFORD, Mass. & TOKIO (ots) - Asahi Kasei wird alle Anteile des deutschen Biopharmaunternehmens Aicuris Anti-infective Cures AG für etwa 780 Millionen Euro erwerben. Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein wird, expandiert Asahi Kaseis Spezialpharmaplattform weiter im Therapiebereich zur Behandlung schwerer Infektionskrankheiten.

    Mit dieser Übernahme verfolgt Asahi Kasei konsequent seine Strategie, eine fokussierte, nachhaltige Spezialpharmaplattform für immungeschwächte und medizinisch komplexe Patientengruppen aufzubauen. Schwere Infektionskrankheiten sind ein Bereich, der strategisch an Asahi Kaseis etablierten Kernbereiche Transplantation (Veloxis) und Nephrologie (Calliditas) angrenzt, und in dem infektionsbedingte Komplikationen nach wie vor ein bedeutendes klinisches Problem darstellen. Durch die Nutzung seiner etablierten kommerziellen Infrastruktur in Transplantationszentren und bei Nephrologie-Anbietern sowie seiner fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erwartet Asahi Kasei, die Entwicklung und Vermarktung der Produkt-Pipeline von Aicuris zu beschleunigen. Gleichzeitig werden die betriebliche Effizienz und die langfristigen Erträge gesteigert.

    "Diese Übernahme stärkt unsere Position in miteinander verbundenen Therapiebereichen, darunter Autoimmunerkrankungen, Transplantationen, Nierenerkrankungen und schwere Infektionskrankheiten. Sie erweitert unsere Pipeline und untermauert unsere Strategie, ein weltweit führendes Spezialpharmaunternehmen aufzubauen", erklärte Ken Shinomiya, Leiter des Geschäftsbereichs Healthcare von Asahi Kasei. "Angesichts der strategischen Ausrichtung und der Möglichkeit, in einem Bereich zu expandieren, in dem wir bereits etabliert sind, haben wir entschieden gehandelt, um unsere langfristigen Wachstumsziele voranzutreiben. Diese Transaktion steht im Einklang mit unseren Investitionsplänen und unterstützt unser Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Nettoumsatz von 300 Milliarden Yen im Bereich Pharmazeutika mit einer operativen Marge von 15% oder mehr zu erzielen." Im Einklang mit dieser strategischen Ausrichtung erweitert Aicuris Asahi Kaseis bestehendes Behandlungsportfolio im Bereich Infektionskrankheiten um drei Produkte:

    Pritelivir stellt einen bedeutenden kurzfristigen Wachstumstreiber dar und wird derzeit für die Behandlung von HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten evaluiert. Diese Patienten werden häufig in Transplantationszentren und spezialisierten Krankenhäusern behandelt, mit denen Asahi Kasei etablierte Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese Ausrichtung ermöglicht einen effizienten Marktzugang und eine gezielte Akzeptanz innerhalb einer definierten Patientengruppe AIC468 befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung von BK-Virus (BKV)-Infektionen bei Empfängern von Nierentransplantaten. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Transplantationsgeschäft und dem Netzwerk für Nierenerkrankungen von Asahi Kasei. BKV ist nach wie vor eine bedeutende Komplikation nach Transplantationen, für die es nur wenige zugelassene Behandlungsmöglichkeiten gibt. Durch die Nutzung seiner etablierten klinischen, regulatorischen und kommerziellen Kompetenzen ist Asahi Kasei in der Lage, die Entwicklung und Vermarktung effizient voranzutreiben.

    Das Portfolio verbessert auch das Finanzprofil von Asahi Kasei, indem es sofortige Lizenzgebühren aus Prevymis mit kurzfristigen Erträgen aus Pritelivir kombiniert, für das die Genehmigung im Geschäftsjahr 2026 angestrebt wird. Zusammen mit dem längerfristigen Potenzial von AIC468 bietet diese Akquisition ein vielschichtiges Wachstumsprofil, das die Nachhaltigkeit der Einnahmen und die Margenausweitung im Laufe der Zeit unterstützt. Diese Akquisition ist Teil einer Reihe strategischer Investitionen und Portfolioveränderungen von Asahi Kasei. Das Unternehmen hat den Pharmageschäftsbereich im Rahmen seines aktuellen mittelfristigen Managementplans "Trailblaze Together" als wichtigen Wachstumstreiber positioniert. Durch Strukturreformen und disziplinierte Investitionen optimiert Asahi Kasei sein Portfolio und beschleunigt den Übergang zu einer kapitaleffizienteren Unternehmensstruktur.

    Über Asahi Kasei

    Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.asahi-kasei.com .

    Kontakt:

    Asahi Kasei Europe GmbH

    Sebastian Schmidt

    mailto:sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

    Presse Kontakt:

    financial relations GmbH
    Henning Küll
    Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany
    Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12
    0175 903 4229
    mailto:h.kuell@financial-relations.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163292/6224315 OTS: Asahi Kasei






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ... Asahi Kasei wird alle Anteile des deutschen Biopharmaunternehmens Aicuris Anti-infective Cures AG für etwa 780 Millionen Euro erwerben. Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein wird, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     