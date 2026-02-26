Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Mittelfristziele - Aktie auf Rekordhoch
- Rolls-Royce: 2028 operativer Gewinn 4,9–5,2Mrd
- Aktienrückkäufe 2026–28: 7–9 Mrd Pfund 2,5Mrd.
- Aktie auf Rekordhoch, intraday bis +8% YTD+20%
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce kommt nach schwierigen Jahren schneller aus seiner Krise als gedacht. So soll der operative Gewinn vor Sondereffekten im Jahr 2028 jetzt 4,9 bis 5,2 Milliarden britische Pfund (5,6 bis 6,0 Mrd Euro) erreichen, wie der Hersteller von Turbinen für Passagier- und Frachtjets von Airbus und Boeing am Donnerstag in London mitteilte. Zudem will er Milliardensummen in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Der Kurs von Rolls-Royce kletterte im frühen Handel auf ein Rekordhoch.
Kurs nach dem Handelsstart in London gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 1.420 britische Pence. Zuletzt lag der Kurs noch mit gut sechs Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit rund ein Fünftel an Wert gewonnen. In den vergangenen drei Jahren hat sich ihr Wert sogar in etwa verzehnfacht.
Mit dem neuen Gewinnziel für 2028 erwartet das Management mindestens eine Milliarde mehr als bislang für den besten Fall angepeilt. Im laufenden Jahr rechnet Konzernchef Tufan Erginbilgic jetzt schon mit einem Ergebnis zwischen 4 und 4,2 Milliarden Pfund. In den Jahren 2026 bis 2028 will das Unternehmen sieben bis neun Milliarden Pfund für den Rückkauf von Aktien ausgeben. Davon sollen zweieinhalb Milliarden bereits im laufenden Jahr fließen./stw/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 195,4 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -5,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 146,79 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +4,93 %/+25,91 % bedeutet.
das stimmt absolut. habe 2024 mal gewinne mitgenommen bei 5,6 oder so; das war natürlich etwa früh im nachhinein betrachtet. halte seit 1.
JEFFERIES erhöht Kursziel auf 18 Euro.
Ja, sehr gute Entwicklung. Die Themen sind einfach heiß, die RR momentan im Portfolio hat. Lange waren die Produkte nicht so angesagt, Nuklear, Jet-Antirebe (insbesondere während Corona Tief), Rüstung.
BWX Technologies Benefiting From High Demand for Naval Nuclear Plants, BofA Says: