    Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Mittelfristziele - Aktie auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rolls-Royce: 2028 operativer Gewinn 4,9–5,2Mrd
    • Aktienrückkäufe 2026–28: 7–9 Mrd Pfund 2,5Mrd.
    • Aktie auf Rekordhoch, intraday bis +8% YTD+20%
    Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Mittelfristziele - Aktie auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce kommt nach schwierigen Jahren schneller aus seiner Krise als gedacht. So soll der operative Gewinn vor Sondereffekten im Jahr 2028 jetzt 4,9 bis 5,2 Milliarden britische Pfund (5,6 bis 6,0 Mrd Euro) erreichen, wie der Hersteller von Turbinen für Passagier- und Frachtjets von Airbus und Boeing am Donnerstag in London mitteilte. Zudem will er Milliardensummen in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Der Kurs von Rolls-Royce kletterte im frühen Handel auf ein Rekordhoch.

    Kurs nach dem Handelsstart in London gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 1.420 britische Pence. Zuletzt lag der Kurs noch mit gut sechs Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit rund ein Fünftel an Wert gewonnen. In den vergangenen drei Jahren hat sich ihr Wert sogar in etwa verzehnfacht.

    Mit dem neuen Gewinnziel für 2028 erwartet das Management mindestens eine Milliarde mehr als bislang für den besten Fall angepeilt. Im laufenden Jahr rechnet Konzernchef Tufan Erginbilgic jetzt schon mit einem Ergebnis zwischen 4 und 4,2 Milliarden Pfund. In den Jahren 2026 bis 2028 will das Unternehmen sieben bis neun Milliarden Pfund für den Rückkauf von Aktien ausgeben. Davon sollen zweieinhalb Milliarden bereits im laufenden Jahr fließen./stw/zb/stk

     

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
