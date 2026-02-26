    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaidu AktievorwärtsNachrichten zu Baidu

    Baidu: Jetzt einsteigen bei dem "Google Chinas"?

    Baidu, das Unternehmen mit der Panda-Pfote, bekannt als das chinesische Google, legt am Donnertag seine Geschäftszahlen vor. Wird die KI-Story weitergeführt?

    Baidu, bekannt als das "Google Chinas" hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht.

    Die Markterwartungen für den Quartalsumsatz wurden übertroffen, da das starke Wachstum im Cloud-Geschäft dazu beitrug, die Auswirkungen der anhaltenden Schwäche im Kerngeschäft, der Werbung, abzufedern.

    Der Suchmaschinen-Riese aus China meldete für das abgelaufene Quartal einen Gesamtumsatz von 32,74 Milliarden Yuan (4,79 Milliarden US-Dollar), verglichen mit der durchschnittlichen Analystenschätzung von 32,62 Milliarden Yuan, wie aus von der LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht. Das bereinigte EPADS im vierten Quartal lag mit 1,52 US-Dollar um 0,12 US-Dollar über den Erwartungen.

    Gute Nachricht für Aktionäre: Der Verwaltungsrat von Baidu hat im Februar 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, im Rahmen dessen das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar bis zum 31. Dezember 2028 zurückkaufen kann.

    Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die liquiden Mittel und Investitionen auf insgesamt 294,1 Milliarden Yuan (42,06 Milliarden US-Dollar). Der operative Cashflow betrug 2,6 Milliarden RMB (373 Millionen US-Dollar).

    Die Einnahmen aus KI-Anwendungen beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 2,7 Milliarden Yuan (391 Millionen US-Dollar) und für das Gesamtjahr 2025 werden die Einnahmen 10 Milliarden Yuan (1,45 Milliarden US-Dollar) übersteigen, so das Unternehmen.

    Baidu veröffentlichte zudem im Januar 2026 eine aktualisierte Version von ERNIE 5.0, die selbst entwickelte KI des Unternehmens.

    Trotz robuster Fortschritte und wachsender KI-Umsätze bleibt Baidus Transformation herausfordernd, weil das traditionelle Werbegeschäft schwächelt und die Monetarisierung der KI-Investitionen noch Zeit benötigt.

    Die an der Nasdaq notierten Papiere von Baidu bewegen sich im vorbörslichem Handel nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf rotem Terrain. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Krischan Orth
