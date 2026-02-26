Baidu: Jetzt einsteigen bei dem "Google Chinas"?

Der Suchmaschinen-Riese aus China meldete für das abgelaufene Quartal einen Gesamtumsatz von 32,74 Milliarden Yuan (4,79 Milliarden US-Dollar), verglichen mit der durchschnittlichen Analystenschätzung von 32,62 Milliarden Yuan, wie aus von der LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht. Das bereinigte EPADS im vierten Quartal lag mit 1,52 US-Dollar um 0,12 US-Dollar über den Erwartungen.

Die Markterwartungen für den Quartalsumsatz wurden übertroffen, da das starke Wachstum im Cloud-Geschäft dazu beitrug, die Auswirkungen der anhaltenden Schwäche im Kerngeschäft, der Werbung, abzufedern.

Baidu, bekannt als das "Google Chinas" hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht.

Gute Nachricht für Aktionäre: Der Verwaltungsrat von Baidu hat im Februar 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, im Rahmen dessen das Unternehmen eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar bis zum 31. Dezember 2028 zurückkaufen kann.

Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die liquiden Mittel und Investitionen auf insgesamt 294,1 Milliarden Yuan (42,06 Milliarden US-Dollar). Der operative Cashflow betrug 2,6 Milliarden RMB (373 Millionen US-Dollar).

Die Einnahmen aus KI-Anwendungen beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 2,7 Milliarden Yuan (391 Millionen US-Dollar) und für das Gesamtjahr 2025 werden die Einnahmen 10 Milliarden Yuan (1,45 Milliarden US-Dollar) übersteigen, so das Unternehmen.

Baidu veröffentlichte zudem im Januar 2026 eine aktualisierte Version von ERNIE 5.0, die selbst entwickelte KI des Unternehmens.

Trotz robuster Fortschritte und wachsender KI-Umsätze bleibt Baidus Transformation herausfordernd, weil das traditionelle Werbegeschäft schwächelt und die Monetarisierung der KI-Investitionen noch Zeit benötigt.

Die an der Nasdaq notierten Papiere von Baidu bewegen sich im vorbörslichem Handel nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf rotem Terrain.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

