ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro
- Goldman Sachs belässt Allianz auf Neutral,404€.
- Operativer Gewinn Q4 2025 erfüllte Erwartungen
- Anleger fokus: Ertrag- und Margentrends (S/U)Q4
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 376,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 145,70 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,00 %/+21,46 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 404 Euro
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
