Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 376,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 145,70 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,00 %/+21,46 % bedeutet.