ThyssenKrupp-Bonus-Zertifikat mit 34%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Wegen des Rückenwindes seitens der Politik und der Umgestaltung des Unternehmens bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem von 12,50 auf 13 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die ThyssenKrupp-Aktie. Andererseits bestätigte die Investmentbank Barclays ihre „Underweight“-Einschätzung für die Aktie.

Anlage-Idee: Risikobereite Anleger, die nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte ThyssenKrupp-Aktie in Erwägung ziehen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines sehr attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einer kräftigen Kurskorrektur des Aktienkurses sehr hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der ThyssenKrupp-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die ThyssenKrupp-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 7 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 12 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE000PK2SPC0) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 12 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 7 Euro. Beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 10,70 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 8,95 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Investoren mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als die direkte Anschaffung der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 8,95 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 34,08 Prozent (gleich 25 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,58 Prozent auf 7 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der ThyssenKrupp-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 7 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 8,95 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Anlageprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.