Börsenstart Europa - 26.02. - MDAX schwach -0,53 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.138,53 PKT und verliert bisher -0,27 %.
Top-Werte: Siemens Energy +0,88 %, Deutsche Telekom +0,55 %, Airbus +0,47 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,06 %, SAP -1,05 %, Siemens -0,93 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 31.278,15 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Nordex +2,46 %, flatexDEGIRO +2,12 %, Aroundtown +0,46 %
Flop-Werte: AIXTRON -8,71 %, Kion Group -6,19 %, United Internetet -2,84 %
Der TecDAX steht bei 3.743,46 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: Nordex +2,46 %, ATOSS Software +2,21 %, Elmos Semiconductor +1,14 %
Flop-Werte: AIXTRON -8,71 %, United Internet -2,84 %, freenet -2,83 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.181,17 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: argenx +6,57 %, Intesa Sanpaolo +1,69 %, Schneider Electric +1,36 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,06 %, SAP -1,05 %, Siemens -0,93 %
Der ATX steht bei 5.761,57 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +0,90 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,68 %, Wienerberger +0,61 %
Flop-Werte: DO & CO -0,34 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,23 %, PORR -0,19 %
Der SMI steht aktuell (09:59:52) bei 13.990,47 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Sika +0,82 %, Partners Group Holding +0,22 %, Nestle -0,04 %
Flop-Werte: Amrize -1,78 %, Novartis -0,50 %, Swiss Re -0,42 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.595,64 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Veolia Environnement +1,70 %, Schneider Electric +1,36 %, Societe Generale +0,74 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -1,15 %, Carrefour -0,71 %, Eiffage -0,67 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:31) bei 3.206,47 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,28 %, Tele2 (B) +0,18 %, SKF (B) +0,14 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,39 %, Swedbank Shs(A) -0,39 %, Telia Company -0,37 %
