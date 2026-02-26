Börsenstart Europa - 26.02. - MDAX schwach -0,53 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 31.278,15 PKT und fällt um -0,53 %. Top-Werte: Nordex +2,46 %, flatexDEGIRO +2,12 %, Aroundtown +0,46 % Flop-Werte: AIXTRON -8,71 %, Kion Group -6,19 %, United Internet et -2,84 %

Der DAX steht bei 25.138,53 PKT und verliert bisher -0,27 %. Top-Werte: Siemens Energy +0,88 %, Deutsche Telekom +0,55 %, Airbus +0,47 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,06 %, SAP -1,05 %, Siemens -0,93 %

Der TecDAX steht bei 3.743,46 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: Nordex +2,46 %, ATOSS Software +2,21 %, Elmos Semiconductor +1,14 %

Flop-Werte: AIXTRON -8,71 %, United Internet -2,84 %, freenet -2,83 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.181,17 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: argenx +6,57 %, Intesa Sanpaolo +1,69 %, Schneider Electric +1,36 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,06 %, SAP -1,05 %, Siemens -0,93 %

Der ATX steht bei 5.761,57 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +0,90 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,68 %, Wienerberger +0,61 %

Flop-Werte: DO & CO -0,34 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,23 %, PORR -0,19 %

Der SMI steht aktuell (09:59:52) bei 13.990,47 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Sika +0,82 %, Partners Group Holding +0,22 %, Nestle -0,04 %

Flop-Werte: Amrize -1,78 %, Novartis -0,50 %, Swiss Re -0,42 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.595,64 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Veolia Environnement +1,70 %, Schneider Electric +1,36 %, Societe Generale +0,74 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -1,15 %, Carrefour -0,71 %, Eiffage -0,67 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:31) bei 3.206,47 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,28 %, Tele2 (B) +0,18 %, SKF (B) +0,14 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,39 %, Swedbank Shs(A) -0,39 %, Telia Company -0,37 %