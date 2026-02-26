    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Nach Champions-League-Aus

    Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund senkt Ergebnisziel 2025/26 -
    • Erwarteter Verlust 12 bis 22 Mio. Euro 2025/26
    • Wegfall geplanter Champions-Leagueerlöse jetzt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AF) - Borussia Dortmund muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall der geplanten Ergebnisse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr./zb/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,165 auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 344,44 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,81 %/+61,81 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der BVB-Aktie nach dem Ausscheiden: Verlust von rund 11–15 Mio. an UEFA-Einnahmen, Belastung der Bilanz bei hohem Kaderkosten, eingeschränkte Transfermittel. Es wird ein technisches Abwärtsrisiko erwartet (Bereiche ~2,8–3,4 €), wenig kurzfristige Trigger bis zum Sommer und Diskussionen über Short‑Positionen.

