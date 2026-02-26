Milliardenkonzern visiert Casual-Hit an – kommt jetzt der Deal?

Die Gespräche dauern nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiterhin an, eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden. Die Informanten wollten ungenannt bleiben, da es sich um vertrauliche Informationen handelt. Vertreter von Tencent und Hungry Studio reagierten nicht auf Anfragen von Bloomberg zur Stellungnahme.

Der chinesische Technologieriese Tencent Holdings verhandelt über eine Beteiligung am Spieleentwickler Hungry Studio. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Demnach könnte der Einstieg nach Monaten intensiver Gespräche zeitnah erfolgen.

Überraschungshit mit Millionenpublikum

Hungry Studio wurde 2021 gegründet und entwickelt und vertreibt seitdem sogenannte Casual Games. Flaggschiff ist der Titel Block Blast!. Laut Unternehmensangaben kam das Spiel Ende 2025 auf mehr als 300 Millionen monatliche Spieler, 70 Millionen Nutzer waren täglich aktiv.

Mit einer Minderheitsbeteiligung würde sich Tencent den Zugang zu einem der wachstumsstärksten Mobile-Hits sichern. Der Konzern aus Shenzhen baut damit seine Präsenz im globalen Spielemarkt weiter aus.

Tencent setzt weiter auf Studios

Tencent hat in den vergangenen Jahren gezielt in Entwicklerstudios investiert. Dazu zählt unter anderem Riot Games, das hinter den Online-Erfolgen League of Legends und Valorant steht. Ebenso beteiligte sich Tencent an den Machern von Baldur’s Gate 3 und Dark Souls.

Zudem stieg der Konzern bei Vantage Studios ein. Das Studio wurde aus Ubisoft Entertainment SA ausgegliedert und verantwortet Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six.

Ein Einstieg bei Hungry Studio würde die Strategie fortsetzen. Tencent sichert sich gezielt Anteile an Studios mit globaler Reichweite und starken Marken. Ob und zu welchen Konditionen der Deal zustande kommt, ist jedoch noch offen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion