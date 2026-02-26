    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTencent AktievorwärtsNachrichten zu Tencent

    Globaler Gaming-Poker

    Milliardenkonzern visiert Casual-Hit an – kommt jetzt der Deal?

    Tencent verhandelt über einen Einstieg beim Studio hinter dem Überraschungshit Block Blast!. Der Deal könnte nach Monaten intensiver Gespräche bald stehen.

    Milliardenkonzern visiert Casual-Hit an – kommt jetzt der Deal?
    Foto: Mojahid Mottakin - picture alliance / imageBROKER.com

    Der chinesische Technologieriese Tencent Holdings verhandelt über eine Beteiligung am Spieleentwickler Hungry Studio. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Demnach könnte der Einstieg nach Monaten intensiver Gespräche zeitnah erfolgen.

    Die Gespräche dauern nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiterhin an, eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden. Die Informanten wollten ungenannt bleiben, da es sich um vertrauliche Informationen handelt. Vertreter von Tencent und Hungry Studio reagierten nicht auf Anfragen von Bloomberg zur Stellungnahme.

    Überraschungshit mit Millionenpublikum

    Hungry Studio wurde 2021 gegründet und entwickelt und vertreibt seitdem sogenannte Casual Games. Flaggschiff ist der Titel Block Blast!. Laut Unternehmensangaben kam das Spiel Ende 2025 auf mehr als 300 Millionen monatliche Spieler, 70 Millionen Nutzer waren täglich aktiv.

    Mit einer Minderheitsbeteiligung würde sich Tencent den Zugang zu einem der wachstumsstärksten Mobile-Hits sichern. Der Konzern aus Shenzhen baut damit seine Präsenz im globalen Spielemarkt weiter aus.

    Tencent setzt weiter auf Studios

    Tencent hat in den vergangenen Jahren gezielt in Entwicklerstudios investiert. Dazu zählt unter anderem Riot Games, das hinter den Online-Erfolgen League of Legends und Valorant steht. Ebenso beteiligte sich Tencent an den Machern von Baldur’s Gate 3 und Dark Souls.

    Zudem stieg der Konzern bei Vantage Studios ein. Das Studio wurde aus Ubisoft Entertainment SA ausgegliedert und verantwortet Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six.

    Ein Einstieg bei Hungry Studio würde die Strategie fortsetzen. Tencent sichert sich gezielt Anteile an Studios mit globaler Reichweite und starken Marken. Ob und zu welchen Konditionen der Deal zustande kommt, ist jedoch noch offen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Globaler Gaming-Poker Milliardenkonzern visiert Casual-Hit an – kommt jetzt der Deal? Tencent verhandelt über einen Einstieg beim Studio hinter dem Überraschungshit Block Blast!. Der Deal könnte nach Monaten intensiver Gespräche bald stehen.
