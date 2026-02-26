    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHumanoid Global Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Humanoid Global Holdings
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Humanoid Global gibt den Abschluss einer strategischen Investition und eines Beratungsvertrags mit HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen, bekannt

    Humanoid Global gibt den Abschluss einer strategischen Investition und eines Beratungsvertrags mit HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen, bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    – NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT –

     

    Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark – 26. Februar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es seine strategische Investition in HOWTOROBOT HOLDING INC. („HowToRobot“) abgeschlossen und einen Beratungsvertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet hat.

     

    Eine von HowToRobot durchgeführte Studie zeigt, dass tschechische Hersteller angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels unter erheblichem Druck stehen, ihre Produktion stärker zu automatisieren, da landesweit etwa 264.000 Stellen unbesetzt sind, während die Arbeitskosten seit 2016 um 83 % gestiegen sind[1]. Diese kombinierte Dynamik führt zu einer steigenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen, insbesondere bei KMU, die solche Technologien bisher als zu komplex oder zu kostenintensiv erachtet haben[2].

     

    Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde von HowToRobot schloss sich Humanoid Global der Holman Robotics, LLC („Holman“) an, die kürzlich einen speziellen Geschäftsbereich für Robotik gegründet hat, der Lösungsdesign, flexible Finanzierung und Lifecycle-Asset-Management integriert, um eine schnellere Bereitstellung und eine skalierbare Einführung von Automatisierung zu unterstützen. Die Investition von Holman bietet die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit HowToRobot, um einen durchgängigen Weg von der Planung bis zum Einsatz mit integriertem Asset-Management und Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, der die langfristige Expansion fördert[3].

     

    „Wir freuen uns, gemeinsam mit Holman in HowToRobot zu investieren“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Holmans Fähigkeiten bei der Strukturierung und Unterstützung von Robotik-Initiativen steigern den Wert für Unternehmen, die Robotik einführen möchten, erheblich.“

     

    Der Beratungsvertrag formalisiert die Beratungs- und Consultingbeziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot, in deren Rahmen Humanoid Global im Beirat von HowToRobot mitwirken und strategische Leitlinien für die allgemeine Geschäftsausrichtung des Unternehmens liefern wird. Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von 2 Jahren und sieht weder eine direkte finanzielle Entschädigung noch die Ausgabe von Aktien oder die Zahlung eines laufenden Honorars an Humanoid Global vor. Die Vereinbarung soll die Beziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Robotiklösungen für die Portfoliounternehmen von Humanoid Global stärken.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Humanoid Global gibt den Abschluss einer strategischen Investition und eines Beratungsvertrags mit HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen, bekannt – NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT – Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark – 26. Februar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     