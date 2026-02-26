Humanoid Global gibt den Abschluss einer strategischen Investition und eines Beratungsvertrags mit HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen, bekannt

Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark – 26. Februar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es seine strategische Investition in HOWTOROBOT HOLDING INC. („HowToRobot“) abgeschlossen und einen Beratungsvertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet hat.

Eine von HowToRobot durchgeführte Studie zeigt, dass tschechische Hersteller angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels unter erheblichem Druck stehen, ihre Produktion stärker zu automatisieren, da landesweit etwa 264.000 Stellen unbesetzt sind, während die Arbeitskosten seit 2016 um 83 % gestiegen sind[1]. Diese kombinierte Dynamik führt zu einer steigenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen, insbesondere bei KMU, die solche Technologien bisher als zu komplex oder zu kostenintensiv erachtet haben[2].

Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde von HowToRobot schloss sich Humanoid Global der Holman Robotics, LLC („Holman“) an, die kürzlich einen speziellen Geschäftsbereich für Robotik gegründet hat, der Lösungsdesign, flexible Finanzierung und Lifecycle-Asset-Management integriert, um eine schnellere Bereitstellung und eine skalierbare Einführung von Automatisierung zu unterstützen. Die Investition von Holman bietet die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit HowToRobot, um einen durchgängigen Weg von der Planung bis zum Einsatz mit integriertem Asset-Management und Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, der die langfristige Expansion fördert[3].

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Holman in HowToRobot zu investieren“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Holmans Fähigkeiten bei der Strukturierung und Unterstützung von Robotik-Initiativen steigern den Wert für Unternehmen, die Robotik einführen möchten, erheblich.“

Der Beratungsvertrag formalisiert die Beratungs- und Consultingbeziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot, in deren Rahmen Humanoid Global im Beirat von HowToRobot mitwirken und strategische Leitlinien für die allgemeine Geschäftsausrichtung des Unternehmens liefern wird. Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von 2 Jahren und sieht weder eine direkte finanzielle Entschädigung noch die Ausgabe von Aktien oder die Zahlung eines laufenden Honorars an Humanoid Global vor. Die Vereinbarung soll die Beziehung zwischen Humanoid Global und HowToRobot bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Robotiklösungen für die Portfoliounternehmen von Humanoid Global stärken.