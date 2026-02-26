ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro
- DZ Bank steigert Fairwert Eon 2025 auf 17,50€.
- Einstufung von 'Halten' zu 'Verkaufen' gesenkt
- Investitionen und Ziele 2030 schon eingepreist
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
