DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,35 auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,19 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 51,62 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -18,16 %/-2,81 % bedeutet.