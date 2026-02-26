    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro

    • DZ Bank steigert Fairwert Eon 2025 auf 17,50€.
    • Einstufung von 'Halten' zu 'Verkaufen' gesenkt
    • Investitionen und Ziele 2030 schon eingepreist
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,35 auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 51,62 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -18,16 %/-2,81 % bedeutet.


