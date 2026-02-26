Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 168,14 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,01 %/+24,81 % bedeutet.