    ANALYSE-FLASH

    Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

    • Goldman Sachs belässt Telekom auf Buy, Ziel€40
    • Neubewertung getrieben von Tochter T-Mobile US
    • Bericht: Stabilität außerhalb USA, DE wächst..
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Deutsche Telekom

    +0,72 %
    +4,35 %
    +24,61 %
    +21,83 %
    -1,57 %
    +60,86 %
    +125,47 %
    +133,22 %
    +112,91 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 168,14 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,01 %/+24,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 40 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally der Deutschen Telekom (rund +25% in einem Monat) und die Frage, ob Anstieg durch Aktienrückkäufe, T‑Mobile US und die steuerfreie Dividende aus dem Einlagekonto fundamental gerechtfertigt ist. Diskutiert werden Überkauftheit/Chartrisiken mit möglichem Rücksetzer, Zins‑ und Verschuldungsrisiken sowie die Nachhaltigkeit der steuerfreien Ausschüttungen nach §27 und die zurückhaltende IR‑Antwort.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

