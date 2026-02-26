ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
- Goldman Sachs belässt Telekom auf Buy, Ziel€40
- Neubewertung getrieben von Tochter T-Mobile US
- Bericht: Stabilität außerhalb USA, DE wächst..
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 168,14 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,01 %/+24,81 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 40 Euro
