Innovation ist der Schlüssel für zukünftiges Wachstum, wie eine neue Studie von Ipsos, Alchemy-RX und Market Logic zeigt

Globale Unternehmen setzen verstärkt auf Innovation und Konsumentenverständnis, um ihre Umsätze in den nächsten drei Jahren zu steigern.

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / Eine neue Studie mit dem Titel „Innovation Reignited: C-Suite insights on the state of innovation“ von Ipsos, Alchemy-RX und Market Logic zeigt, dass Innovation weltweit rasch zum Eckpfeiler von Unternehmenswachstumsstrategien wird. Laut den Ergebnissen der Umfrage unter Führungskräften der C-Suite erwarten 82 % der Unternehmen, dass Innovation ihre Wachstumsstrategie vorantreiben wird. Dennoch gehen nur die ehrgeizigsten Führungskräfte (33 %) davon aus, dass dies in den nächsten drei Jahren mehr als 20 % des Umsatzes ausmachen wird.

Da jedoch laut den Befragten weniger als 75 % der Innovationsvorhaben alle ihre Ziele erreichen, ist das Risiko, ehrgeizige Wachstumsziele zu verfehlen, für diejenigen, die ihre Innovationsprozesse nicht optimieren, erheblich.

Ein tieferes Konsumentenverständnis ist entscheidend

Trotz der bekannten Notwendigkeit eines kundenzentrierten Ansatzes gaben 32 % der Führungskräfte an, dass mangelndes Konsumentenverständnis ein wesentliches Hindernis für sinnvolle Innovationen darstellt.

Das Ausfüllen der Informationslücke durch einfaches Hinzufügen weiterer Daten verspricht keine Abkürzung zu einem tieferen Verständnis. Trotz hoher Investitionen in primäre Verbraucherforschung fühlen sich 46 % der Unternehmen unterversorgt mit Erkenntnissen und stellen fest, dass diese nicht in dem Umfang gewonnen werden, der für die Entwicklung weiterer Ideen erforderlich ist. Die Umfrageergebnisse identifizierten zwei wesentliche Faktoren: Bedenken hinsichtlich der Datengenauigkeit (28 %) und Frustration darüber, zu viele Daten aber zu wenig verwertbare Erkenntnisse (24 %) zu haben.

KI ist der zentrale Hebel für den Durchbruch

Viele Unternehmen versuchen, Hindernisse zu überwinden, indem sie KI einsetzen, um ihre Innovationsprozesse zu skalieren und zu beschleunigen. Überwältigende 83 % der Befragten erwarten, dass KI in den nächsten drei Jahren einen „sehr großen“ oder „extrem starken“ Einfluss auf ihre Innovationspipeline haben wird.

Viele haben begonnen, in KI-Fähigkeiten zu investieren, und deren Auswirkungen beginnen sich in der Innovationspipeline bemerkbar zu machen. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen gehören: