BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei allerdings etwas enttäuschend ausgefallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

