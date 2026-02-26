BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei allerdings etwas enttäuschend ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte