Rekordzahlen in Hongkong: Das steckt hinter dem Börsenrausch

Die Börse von Hongkong meldete ein Rekordjahr, wie das Wall Street Journal berichtete. Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) steigerte im vierten Quartal den Gewinn und Umsatz deutlich. Damit krönt der Handelsplatz ein Jahr, in dem die Stadt ihre Rolle als globales Finanzzentrum eindrucksvoll zurückerobert.

Der Nettogewinn kletterte in den 3 Monaten bis Dezember um 15 Prozent auf 4,335 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 469,586 Millionen Euro). Analysten hatten laut Visible-Alpha-Konsens mit einem Rückgang auf 3,76 Milliarden Hongkong-Dollar gerechnet.

Die Erlöse und sonstigen Einnahmen stiegen ebenfalls um 15 Prozent auf 7,31 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 791,857 Millionen Euro). Treiber waren höhere Handels- und Abwicklungsgebühren im Kassa- und Rohstoffgeschäft. Belastet wurde das Ergebnis von niedrigeren Nettoerträgen aus Margenfonds, teilte das Unternehmen mit.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen legte um 23 Prozent auf 229,8 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 24,893 Milliarden Euro) zu.

IPO-Krone zurückerobert

"Im Jahr 2025 festigte die HKEX ihre Rolle als globaler Superconnector, erlangte ihre Position als weltweit führender Standort für Börsengänge zurück und stellte neue Rekorde im Handel und bei der finanziellen Performance auf", sagte Vorstandschefin Bonnie Y Chan.

Tatsächlich brachte Hongkong im vergangenen Jahr 119 Neuemissionen an den Markt. Die Unternehmen sammelten 286,9 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 31,077 Milliarden Euro) ein. Das ist mehr als das Dreifache des Vorjahres. Zwei Börsengänge zählten zu den fünf größten weltweit.

KI-Euphorie befeuert Rallye

Ein wesentlicher Impuls kam vom sogenannten "DeepSeek-Moment". Das chinesische Start-up hatte Anfang 2025 ein großes Sprachmodell vorgestellt, das als Konkurrent zu OpenAI gilt. In China löste dies eine Welle des Nationalstolzes aus und trieb Technologiewerte kräftig nach oben.

Der Leitindex Hang Seng Index gewann im vergangenen Jahr nahezu 30 Prozent. Damit gehörte er zu den stärksten Märkten Asiens. Der Hang Seng Tech Index legte rund 23 Prozent zu.

Pipeline gut gefüllt

Die Dynamik setzt sich fort. Mehr als 400 Börsenanträge sind laut HKEX aktuell anhängig. Investoren aus Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika beteiligen sich rege, betonte Chan.

Für 2026 erwartet sie zwar anhaltende Volatilität wegen des makroökonomischen Umfelds. Dennoch zeigt sie sich zuversichtlich: "Unser laufendes strategisches Entwicklungsprogramm, das Investitionen zur Modernisierung unserer kritischen Infrastruktur umfasst, wird sicherstellen, dass unser Unternehmen in diesem globalen Umfeld weiterhin wettbewerbsfähig bleibt."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion