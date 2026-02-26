Silber bricht ein – mitten im blutigsten Kartellkrieg seit Jahren

Im Mittelpunkt stehen dabei die Entwicklungen in Mexiko, dem weltweit größten Silberproduzenten. Die Lage eskalierte, nachdem Kartellchef Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes von Sicherheitskräften getötet worden war. Das Jalisco New Generation Cartel (CJNG) antwortete mit Brandanschlägen, Blockaden und Angriffen in rund 20 Bundesstaaten. Mindestens 62 Menschen kamen ums Leben. Besonders brisant ist, dass die betroffenen Regionen Jalisco, Zacatecas und Durango zu den produktivsten Silbergebieten der Welt gehören und zusammen fast zehn Prozent der globalen Förderung liefern. Nach Entführungen von Bergarbeitern im Januar war die Lage bereits fragil; nun wächst die Sorge, dass es zu echten Produktionsstopps kommt.

Der Silberpreis gibt am Donnerstag zeitweise um mehr als drei Prozent auf rund 86,70 US-Dollar je Unze nach. Damit setzt das Metall seine Konsolidierung fort, nachdem es in nur sechs Handelstagen um 24 Prozent gestiegen war. Trotz des Rücksetzers bleibt der Markt von außergewöhnlich hoher Anspannung geprägt, denn mehrere Ereignisse greifen nun ineinander: akute Angebotsrisiken, geopolitischer Druck und ein strukturelles Defizit, das sich weiter zuspitzt.

Diese Risiken treffen auf einen Markt, der schon zuvor am Limit lief. Das Silver Institute erwartet für 2026 das sechste Defizitjahr in Folge, mit einem Fehlbestand von 67 Millionen Unzen. Die COMEX-Lager fallen weiter und liegen mit 88 Millionen Unzen rund 75 Prozent unter dem Niveau von 2020. Gleichzeitig ziehen neue chinesische Exportkontrollen zusätzlich Material aus westlichen Märkten ab. Zwar ersetzt die Solarbranche punktuell Silber durch Kupfer, doch dieser Effekt wird durch die robuste Nachfrage aus KI-Hardware, Elektronik, Verteidigung und eine um 20 Prozent gestiegene Investorennachfrage deutlich überlagert.

Parallel dazu verschärft die geopolitische Lage die Flucht in Sachwerte. Die USA überraschten mit einem globalen Zehn-Prozent-Zoll, nachdem der Supreme Court frühere Zollpläne kassiert hatte. Derzeit laufen in Genf die dritten Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran – begleitet von der größten US-Militärpräsenz im Nahen Osten seit 2003. All das verstärkt die Suche nach Absicherung und stützt die Nachfrage nach Silber zusätzlich.

Analysten von JPMorgan Research rechnen im Jahresdurchschnitt mit 81 US-Dollar je Unze, erwarten aber eine anhaltend hohe Volatilität, solange unklar bleibt, ob Mexiko die Sicherheitslage stabilisieren kann. Sollten dort weitere Unterbrechungen auftreten, könnte das ohnehin historische Defizit noch deutlicher ausfallen.

Auch ETF-Anbieter Amplify sieht kein Ende des Trends, sondern eine Übergangsphase: Die Preisexplosion zu Jahresbeginn habe nun in eine "Preisfindung" übergeleitet, doch die grundlegende Kombination aus strukturellem Angebotsmangel und intensiver Nachfrage bleibe intakt. Rückgänge wurden zuletzt eher gekauft, Zuflüsse sind seit Jahresbeginn positiv. Eine mögliche Untergrenze sehen die Analysten zwischen 70 und 80 US-Dollar je Unze. Für den nächsten großen Impuls blicken sie vor allem auf die US-Notenbank – Zinsentscheidungen, Realrenditen und der US-Dollar dürften bestimmen, wann Silber aus der Seitwärtsphase ausbricht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





