Scout24 - Aktie bricht ein -7,56 % - 26.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,56 % verliert die Scout24 Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,20€, mit einem Minus von -7,56 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Scout24 abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -6,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,34 %. Im Jahr 2026 gab es für Scout24 bisher ein Minus von -24,83 %.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,10 % 1 Monat -24,34 % 3 Monate -26,49 % 1 Jahr -31,80 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,85 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles …

Dem Dax droht nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der …

Scout24 hat seine vorläufigen Zahlen für 2025 vorgelegt und zugleich den Ausblick für 2026 bestätigt. Das digitale Immobilienunternehmen meldet ein weiterhin robustes Wachstum bei Umsatz, Profitabilität und Cashflow – getragen von stärkerer …

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.