Ein Trump-Satz könnte Bitcoin in Richtung 20.000 US-Dollar prügeln, warnt Schiff

Schiff hatte seine Follower aufgefordert, sich vorzustellen, Trump würde Bitcoin auf Truth Social als "Ponzi-System" bezeichnen – ein Szenario, das seiner Ansicht nach panikartige Verkäufe auslösen würde. In seinem Beitrag schrieb er zudem: "Bitcoin ist nach oben geschossen. Ich frage mich, ob Trumps Krypto-Bros es geschafft haben, einen Bitcoin-Verweis in die Rede zur Lage der Nation einzubauen. Wenn Bitcoin gar nicht erwähnt wird, erwarte ich einen Abverkauf. Wird es erwähnt, dürfte es dennoch zu Verkäufen kommen, da Trump-Insider, die vor der Rede gekauft haben, die Nachricht verkaufen." Auch wenn dieses hypothetische Szenario nicht eintrat, bleibt Schiffs Grundthese unverändert: Er hält Bitcoin für ein stimmungsgetriebenes, strukturell fragiles Asset.

Der Bitcoin-Markt zeigt sich am Donnerstag stabilisiert und notiert klar über den jüngsten Tiefständen, nachdem die Kryptowährung zuletzt zeitweise unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war. Während sich die Kurse neu sortieren, sorgt eine Warnung des Goldbefürworters Peter Schiff weiter für Debatten. Der langjährige Bitcoin-Kritiker hatte am Mittwoch auf X behauptet, ein einziger Social-Media-Post von Donald Trump könne einen massiven Ausverkauf auslösen und Bitcoin im Extremfall wieder in Richtung 20.000 US-Dollar drücken. Die Diskussion hält auch nach Trumps Rede zur Lage der Nation an.

Damit knüpft Schiff an seine jahrelange Kritik an. Aus seiner Sicht können politisch aufgeladene Narrative den Markt innerhalb kürzester Zeit kippen – insbesondere angesichts der weiterhin hohen Fremdfinanzierung im Kryptobereich. Kritiker widersprechen und verweisen darauf, dass Bitcoin seit 2025 durch die Strategic Bitcoin Reserve erstmals eine politische Absicherung durch die USA erhalten habe und institutionelle Akteure heute eine stabilere Marktstruktur schafften als in früheren Zyklen.

Die Kontroverse entfaltet sich vor dem Hintergrund einer nach wie vor sensiblen Stimmung: politische Signale, algorithmische Handelsmuster und hohe Leverage-Quoten können kurzfristige Impulse verstärken, selbst wenn die langfristige Fundamentallage robuster wirkt. Bitcoin pendelte sich zuletzt wieder deutlich oberhalb der Tiefpunkte der vergangenen Wochen ein, zeigt aber weiterhin ein technisch angeschlagenes Chartbild.

Nach dem Bruch der Unterstützungszone um 91.000 US-Dollar beschleunigte sich der Abverkauf bis unter 60.000 US-Dollar. Inzwischen hat sich der Kurs erholt, liegt aber unter zentralen Widerständen. Erst ein Ausbruch über 71.000 US-Dollar wäre ein technisches Stärkesignal; unterhalb von 59.800 US-Dollar droht neues Abwärtspotenzial.

Der Schlagabtausch zwischen Schiff und der Krypto-Community zeigt, wie eng Politik, Marktmechanik und Anlegerpsychologie 2026 weiterhin verflochten sind. Auch wenn die meisten Experten bezweifeln, dass ein einzelner Trump-Post den Markt nachhaltig erschüttern könnte, bleibt die Episode ein Hinweis auf die anhaltende Nervosität im digitalen Assetsektor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



