    PUMA Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +5,79 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +5,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,930, mit einem Plus von +5,79 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die PUMA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +4,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,66 % gewonnen.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,99 %
    1 Monat +21,24 %
    3 Monate +40,24 %
    1 Jahr -25,07 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung: Der Kurs pendelt um 24–25 €, testet die 24€-Marke; Short-Positionen vor Zahlen wurden diskutiert. Charttechnisch deutet eine Bodenbildung an, mit Aussicht auf einen Anstieg Richtung 30€ in der ersten Jahreshälfte. Fundamentale Signale: Zahlen im Rahmen/leicht besser, Kosten- und Lagerbereinigung; Dividendenstopp belastet die Bewertung, Chinas Markt könnte langfristig Potenzial bieten.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd. € wert.

    PUMA wagt den Neustart – doch die Zahlen schocken


    PUMA schließt 2025 mit deutlichem Umsatzrückgang und operativem Verlust ab. Der Konzern setzt auf Markenstärkung und plant 2026 als Übergangsjahr.

    Puma rutscht tief in die Verlustzone - Keine Dividende mehr


    Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma ist im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone gerutscht. Im fortgeführten Geschäft stand 2025 unter dem Strich ein Fehlbetrag von 643,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 280,7 Millionen Euro im …

    PUMA nach Reset 2025: Fokus auf Übergangsjahr 2026


    Nach einem tiefgreifenden Reset-Jahr 2025 richtet PUMA den Blick nach vorn: Trotz Umsatz- und Ergebnisrückgang stehen 2026 strategische Weichenstellungen im Fokus.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,87 %. adidas notiert im Plus, mit +0,88 %.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +6,54 %
    +4,99 %
    +21,24 %
    +40,24 %
    -25,07 %
    -62,95 %
    -74,31 %
    +14,70 %
    +1.597,18 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



