    HENSOLDT - Aktie unter Druck -5,15 % - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -5,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.02.2026

    Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 76,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,15  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,79 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -8,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +7,71 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,74 %
    1 Monat -9,67 %
    3 Monate +12,79 %
    1 Jahr +59,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentaldaten von HENSOLDT. Der Diskurs fokussiert sich auf den hohen Auftragsbestand (ca. 8–8,3 Mrd. €), Skaleneffekte in Einkauf/Produktion, Margensteigerungen und Expansionspläne, die 6 Mrd. Umsatz bis 2030 nahelegen. Leerverkäufe drücken zeitweise den Kurs, doch ein Einstieg um 75–80 € wird diskutiert; CEO-Vertragsverlängerung gilt als positives Signal.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,91 Mrd. € wert.

    Hensoldt meldet starke Zahlen – doch ein Detail lässt die Aktie abstürzen


    Während die Aufrüstung Europas Hensoldt einen historischen Auftragsschub beschert, bleibt die Börse frostig. Vorbörslich verliert die Aktie – trotz Rekordmarge und wachsendem Auftragsberg.

    JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Konsens, schrieb David Perry in seiner ersten …

    JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Sie seien mit Ausnahme des Free Cashflow und des Auftragseingangs etwas schwächer als erwartet …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -6,76 %
    -7,83 %
    -12,87 %
    +8,79 %
    +53,53 %
    +146,44 %
    +440,84 %
    +353,01 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



