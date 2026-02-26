Warner Bros. mit deutlichem Streaming-Wachstum trotz Gewinnrückgang

"Wir sehen weiterhin starkes Wachstum bei unseren globalen Streaming-Abonnenten, was teilweise die Verluste aus dem linearen US-TV ausgleicht", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Streaming-Abonnenten stiegen im Quartal um 3,5 Millionen auf insgesamt 131,6 Millionen.

Warner Bros. Discovery veröffentlichte die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Die Gesamterlöse im vierten Quartal beliefen sich auf 9,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bereinigt um Währungseffekte. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 252 Millionen US-Dollar, einschließlich 1,3 Milliarden US-Dollar an vorsteuerlichen Aufwendungen für Akquisitionen, Amortisation immaterieller Werte, Fair-Value-Anpassungen und Restrukturierungskosten.

Die Einnahmen aus Werbung gingen um 9 Prozent zurück, belastet durch das Ausbleiben der NBA-Spiele. Gleichzeitig sanken die Inhalteerlöse um 10 Prozent, hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Vertragsverlängerungen in den Studios und den Global-Linear-Netzwerken. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,2 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 20 Prozent, vor allem durch schwächere Ergebnisse im linearen TV.

Die Aktie zeigte auf die Quartalszahlen nur wenig Bewegung und lag vorbörslich mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 28,91 US-Dollar (Stand 13:20 Uhr MEZ).

Streaming-Segment wächst weiter

Die Streaming-Umsätze stiegen um 4 Prozent auf 2,794 Milliarden US-Dollar, getrieben durch die internationale Expansion von HBO Max und neue Vertriebspartnerschaften. Das durchschnittliche Umsatzvolumen pro Abonnent sank um 9 Prozent auf 6,80 US-Dollar, da die internationalen Märkte niedrigere Preise aufweisen und die US-Vertriebspartnerverträge angepasst wurden.

Die Werbeeinnahmen im Streaming stiegen um 17 Prozent durch mehr Abonnenten des werbefinanzierten Angebots, während die operativen Kosten um 7 Prozent auf 2,401 Milliarden US-Dollar wuchsen. Das bereinigte EBITDA im Streaming-Segment fiel um 7 Prozent auf 393 Millionen US-Dollar.

Studios-Segment unter Druck

Die Umsätze der Studios sanken im vierten Quartal um 14 Prozent auf 3,183 Milliarden US-Dollar. Besonders stark betroffen waren TV-Inhalte mit minus 18 Prozent und Games mit einem Rückgang von 34 Prozent. Das bereinigte EBITDA fiel um 27 Prozent auf 728 Millionen US-Dollar. Grund für die Rückgänge waren fehlende Filmstarts, geringere Box-Office-Einnahmen und das Timing von Vertragsverlängerungen.

Gesamtjahr 2025: leicht rückläufig

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Warner Bros. Discovery einen Umsatz von 37,3 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 5 Prozent gegenüber 2024, bereinigt um Währungseffekte. Der Nettoertrag belief sich auf 727 Millionen US-Dollar, einschließlich 5,8 Milliarden US-Dollar an Akquisitions- und Restrukturierungskosten. Das bereinigte EBITDA lag bei 8,7 Milliarden US-Dollar, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen generierte im Jahr 2025 einen operativen Cashflow von 4,3 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar, belastet durch rund 1,35 Milliarden US-Dollar an Trennungskosten und Transaktionsaufwendungen.

Übernahme-Drama

Parallel zu den Geschäftszahlen bleibt der Übernahmepoker spannend. Paramount erhöhte sein Angebot auf 31 US-Dollar je Aktie und verbesserte Vertragsbedingungen. Netflix bietet 27,75 US-Dollar je Aktie für Studios, Katalog und HBO Max. Warner Bros. betonte: "Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob das neue Paramount-Angebot dem Netflix-Deal überlegen ist."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion