    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Quartalszahlen enthüllt

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warner Bros. mit deutlichem Streaming-Wachstum trotz Gewinnrückgang

    Warner Bros. Discovery meldet Rückgänge bei Gewinn und Umsatz, während Streaming wächst. Analysten sehen Chancen und Herausforderungen für 2026.

    Für Sie zusammengefasst
    Quartalszahlen enthüllt - Warner Bros. mit deutlichem Streaming-Wachstum trotz Gewinnrückgang
    Foto: Michael Yanow - picture alliance / NurPhoto

    Warner Bros. Discovery veröffentlichte die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Die Gesamterlöse im vierten Quartal beliefen sich auf 9,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bereinigt um Währungseffekte. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 252 Millionen US-Dollar, einschließlich 1,3 Milliarden US-Dollar an vorsteuerlichen Aufwendungen für Akquisitionen, Amortisation immaterieller Werte, Fair-Value-Anpassungen und Restrukturierungskosten.

    "Wir sehen weiterhin starkes Wachstum bei unseren globalen Streaming-Abonnenten, was teilweise die Verluste aus dem linearen US-TV ausgleicht", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Streaming-Abonnenten stiegen im Quartal um 3,5 Millionen auf insgesamt 131,6 Millionen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Short
    88,00€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    78,15€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Einnahmen aus Werbung gingen um 9 Prozent zurück, belastet durch das Ausbleiben der NBA-Spiele. Gleichzeitig sanken die Inhalteerlöse um 10 Prozent, hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Vertragsverlängerungen in den Studios und den Global-Linear-Netzwerken. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,2 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 20 Prozent, vor allem durch schwächere Ergebnisse im linearen TV.

    Die Aktie zeigte auf die Quartalszahlen nur wenig Bewegung und lag vorbörslich mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 28,91 US-Dollar (Stand 13:20 Uhr MEZ).

    Warner Bros. Discovery (A)

    -0,86 %
    +1,24 %
    +2,35 %
    +21,04 %
    +175,42 %
    +81,28 %
    -45,50 %
    +15,25 %
    +12,58 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ

    Streaming-Segment wächst weiter

    Die Streaming-Umsätze stiegen um 4 Prozent auf 2,794 Milliarden US-Dollar, getrieben durch die internationale Expansion von HBO Max und neue Vertriebspartnerschaften. Das durchschnittliche Umsatzvolumen pro Abonnent sank um 9 Prozent auf 6,80 US-Dollar, da die internationalen Märkte niedrigere Preise aufweisen und die US-Vertriebspartnerverträge angepasst wurden.

    Die Werbeeinnahmen im Streaming stiegen um 17 Prozent durch mehr Abonnenten des werbefinanzierten Angebots, während die operativen Kosten um 7 Prozent auf 2,401 Milliarden US-Dollar wuchsen. Das bereinigte EBITDA im Streaming-Segment fiel um 7 Prozent auf 393 Millionen US-Dollar.

    Studios-Segment unter Druck

    Die Umsätze der Studios sanken im vierten Quartal um 14 Prozent auf 3,183 Milliarden US-Dollar. Besonders stark betroffen waren TV-Inhalte mit minus 18 Prozent und Games mit einem Rückgang von 34 Prozent. Das bereinigte EBITDA fiel um 27 Prozent auf 728 Millionen US-Dollar. Grund für die Rückgänge waren fehlende Filmstarts, geringere Box-Office-Einnahmen und das Timing von Vertragsverlängerungen.

    Gesamtjahr 2025: leicht rückläufig

    Für das Gesamtjahr 2025 meldete Warner Bros. Discovery einen Umsatz von 37,3 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 5 Prozent gegenüber 2024, bereinigt um Währungseffekte. Der Nettoertrag belief sich auf 727 Millionen US-Dollar, einschließlich 5,8 Milliarden US-Dollar an Akquisitions- und Restrukturierungskosten. Das bereinigte EBITDA lag bei 8,7 Milliarden US-Dollar, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr.

    Das Unternehmen generierte im Jahr 2025 einen operativen Cashflow von 4,3 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar, belastet durch rund 1,35 Milliarden US-Dollar an Trennungskosten und Transaktionsaufwendungen.

    Übernahme-Drama

    Parallel zu den Geschäftszahlen bleibt der Übernahmepoker spannend. Paramount erhöhte sein Angebot auf 31 US-Dollar je Aktie und verbesserte Vertragsbedingungen. Netflix bietet 27,75 US-Dollar je Aktie für Studios, Katalog und HBO Max. Warner Bros. betonte: "Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob das neue Paramount-Angebot dem Netflix-Deal überlegen ist."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Quartalszahlen enthüllt Warner Bros. mit deutlichem Streaming-Wachstum trotz Gewinnrückgang Warner Bros. Discovery meldet Rückgänge bei Gewinn und Umsatz, während Streaming wächst. Analysten sehen Chancen und Herausforderungen für 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     