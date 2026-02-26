Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute im Minus (3,5600€) - 26.02.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist bisher um -2,09 % auf 3,5600€ gefallen. Das sind -0,0760 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der Deutsche Pfandbriefbank Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Pfandbriefbank Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,65 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -4,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -15,52 % erlebt.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,62 % 1 Monat -15,52 % 3 Monate -18,65 % 1 Jahr -40,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die eingeschränkte Erholung der PBB: 2026‑Prognose von 30–40 Mio. IFRS vor Steuern und Portfoliovolumen 27–28 Mrd.; seit 2021 rückläufiges Portfoliovolumen und schwaches Neugeschäft, was künftige Erträge mindert. Höhere Eigenkapitalanforderungen beschränken Neugeschäft und Dividenden, wodurch Kurserholung Zeit braucht; Nutzer warnen vor hohen Abwärtsrisiken.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 479,54 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. Commerzbank notiert heute unverändert, mit 0,00 %. ING Group notiert im Minus, mit -0,92 %. UniCredit verliert -0,62 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.